Iga Świątek podpisała nowy kontrakt. „Jeszcze więcej klocków LEGO” - zapowiada

Na liście sponsorów Igi Świątek są m.in. Rolex, Oshee, Porsche, Visa, Infosys. Dziś najlepsza polska tenisistka poinformowała, że będzie ambasadorką marki Lego.

Iga Świątek ambasadorką marki Lego

„Od dziś jestem ambasadorką Lego w Polsce, a to oznacza: jeszcze więcej klocków LEGO. Jestem przekonana, że nie tylko nadal będę się dobrze bawić i stosować klocki w mojej pracy w obszarze przygotowania mentalnego, ale też, że wspólnie z tą kultową marką zarazimy tą pasją, kreatywnością i frajdą kolejne pokolenia, robiąc razem dużo dobrego” – napisała na Instagramie Iga Świątek.

Przedstawiciele producenta najbardziej znanych klocków świata nie kryją radości z tego, że udało się sfinalizować umowę. Maciej Seliński, dyrektor generalny na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie w Grupie Lego podkreślił, że „Iga jest inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie i stanowi wzór do naśladowania dla dzieci, nastolatków, ale także dorosłych” i uosabia wartości marki Lego, które firma chce przekazywać najmłodszym pokoleniom.

– To co bardzo cenimy w podejściu Igi do budowania z klocków to fakt, że jest to nie tylko hobby, ale także ważny elementem ćwiczenia uważności, umiejętności niezbędnej przed ważnymi meczami. To szczególnie ważne dla młodych umysłów, które coraz częściej są przebodźcowane szkołą, zajęciami pozalekcyjnymi czy mediami społecznościowymi, pozostawiając im niewiele czasu na swobodną zabawę – powiedział.

Laureatka 89. plebiscytu „Przeglądu Sportowego”:

6 stycznia odbyła się Gala Mistrzów Sportu, na której poznaliśmy laureatów 89. plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na najlepszego sportowca 2023 r. Wydarzenie było transmitowane w Telewizji Polsat. Triumfowała Iga Świątek, detronizując Roberta Lewandowskiego, który wcześniej zgarniał statuetkę dwa razy z rzędu.

Tenisistka wygrała zawrotne 68 spotkań na 79 rozegranych. W tym czasie zdobyła sześć tytułów w tym jeden wielkoszlemowy na French Open. Raszynianka zwieńczyła sezon triumfem w WTA Finals w meksykańskim Cancun. Dzięki temu zwycięstwu Polka wróciła na pierwsze miejsce w rankingu WTA.

