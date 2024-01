400 tys. zł dla kościoła nieopodal potencjalnego lotniska w Baranowie. Darczyńcą jest CPK

Wielokrotnie pisaliśmy, że przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy plany budowy wielkiego lotniska w Baranowie pod Warszawą będą kontynuowane; być może nowy rząd zdecyduje się jedynie na rozbudowę kolei dużych prędkości. Decyzje zostaną podjęte po przeprowadzeniu audytu. Choć politycy zapowiadali go już w kampanii wyborczej, to nie poinformowano jeszcze o wyborze audytorów. Nie wiadomo więc, kiedy możemy się spodziewać jego rozpoczęcia, a tym bardziej – wyników.

CPK przekazała parafii 400 tys. zł

Spółka Centralny Port Komunikacyjny, która koordynuje i realizuje wszystkie zadania związane z budową lotniska i kolei, działa nadal. Okazuje się, że podejmuje działania nie tylko związane bezpośrednio z tymi inwestycjami. Parafia Św. Stanisława BM. w Wiskitkach (miejscowość położona kilkanaście kilometrów od Baranowa, gdzie ma powstać lotnisko) poinformowała, że otrzymała od spółki CPK darowiznę przeznaczoną na sfinansowanie renowacji kilku ołtarzy bocznych

„Z dużą satysfakcją informuję wiernych parafii pw. Św. Stanisława BM. w Wiskitkach, że Spółka Centralny Port Komunikacyjny z siedzibą w Warszawie przekazała kwotę pieniężną w wysokości 400 000 złotych na cele kultu religijnego z przeznaczeniem na sfinansowanie renowacji trzech ołtarzy bocznych (Ołtarza Krzyża Świętego, Ołtarza Adoracji Trójcy Przenajświętszej przez Wszystkich Świętych oraz Matki Bożej Różańcowej), znajdujących się w kościele w Wiskitkach. Remont ten jest sponsorowany w 100%, ze środków pochodzących ze Spółki CPK” – poinformowała dziś parafia w mediach społecznościowych.

Zapytaliśmy biuro prasowe CPK, na jakiej podstawie przeznaczyła publiczne środki na renowację kościoła i czy jest to jedyna darowizna tego rodzaju. Renowacja ołtarzy nie należy do celów statutowych spółki CPK. Czekamy na komentarz.

Kościół w Wiskitkach

Na stronie Diecezji Łowickiej czytamy, że pierwsze wzmianki o miejscowości pojawiły się w źródłach historycznych w 1221 r., kiedy to książę Konrad Mazowiecki wystawił w Wiskitkach akt darowizny wsi Koskowo dla klasztoru czerwińskiego. W 1595 r. król Zygmunt III nadał Wiskitkom prawa miejskie. W latach 1572-1585 nowy kościół pw. św. Stanisława biskupa wzniósł ówczesny proboszcz, ks. Wawrzyniec Goślicki. On to w 1603 r., już jako biskup poznański, wizytował świątynię. „Musiał się chyba mocno rozczarować widokiem jaki zastał, gdyż jej stan był opłakany. Dach przeciekał, a podłoga z cegieł była tylko w prezbiterium. Przy kościele istniała niewykończona jeszcze w 1603 r. kaplica Maciejowskich, którą wystawiła Jadwiga Maciejowska, wojewodzina lubelska i tu została pochowana” – czytamy w opisie.

Po roku 1603 kościół uległ częściowemu spaleniu. Odbudowy świątyni dokonał ówczesny proboszcz ks. Jan Raciborski.

Kościół parafialny w następnych wiekach był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. W latach 1881-1896 dokonano generalnej przebudowy świątyni.

