Rząd chce przywracać handel w niedziele. Tylko czy Polacy tego chcą?

Wygląda na to, że Polacy wcale nie chcą zwiększenia liczby niedziel handlowych. W badaniu przeprowadzonym na początku stycznia ponad połowa respondentów odpowiedziała, że jest za utrzymaniem dotychczasowych zasad (25 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 23 proc. „raczej tak”). 37 proc ankietowanych chciałoby zmian. Brak zdania na ten temat wskazało 16 proc. badanych.

Czy Polacy chcą zwiększenia liczby niedziel handlowych?

W sondażu widać wyraźnie wpływ wieku respondentów na stosunek do handlu w niedzielę. Najmłodsi z nich, w wieku 18-24 lat, w najmniejszym stopniu chcieliby utrzymać status quo w tym zakresie (tylko 38 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”). Ale już w starszej grupie wiekowej 25-34 lata, wskaźnik ten rośnie do 54 proc., przekraczając średnią. Widać wyraźnie, że moment pójścia do pracy, założenia rodziny i posiadanie dzieci zmienia percepcję ankietowanych.

Także miejsce zamieszkania ankietowanych wpływa na ich stosunek do utrzymania zakazu handlu w niedzielę. Tylko 28 proc. mieszkańców wsi chciałoby zniesienia zakazu niedzielnego handlu, ale aż 46 proc. badanych z miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ciekawie kształtują się wyniki w poszczególnych elektoratach partii politycznych. Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy tylko 13 proc. badanych chciałoby zmienić obowiązujące zasady. Na przeciwległym biegunie znajduje się elektorat Lewicy (66 proc. za zmianami) oraz Koalicji Obywatelskiej (55 proc. za zmianami). Wyniki elektoratów Trzeciej Drogi oraz Konfederacji zbliżone są do średniej.

Co dalej z niedzielami handlowymi?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od marca 2018 r. W początkowej fazie sklepy były zamykane tylko dwa razy w miesiącu, ale z czasem zakupy w ostatni dzień weekendu stały się praktycznie niemożliwe.

Dziś jest tylko siedem niedziel w ciągu całego roku, gdy zakaz handlu nie obowiązuje. Jeśli nic w tym temacie nie ulegnie zmianie, to zakupy będzie można robić w następujących terminach:

28 stycznia

24 marca

28 kwietnia

30 czerwca

25 sierpnia

15 grudnia

22 grudnia.

