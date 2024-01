Kärcher ogranicza swój flagowy kolor. Powodem jest psychologia

Kolor może zostać zarejestrowany jako znak towarowy, ale nawet bez dodatkowych zabiegów prawnych może stać się znakiem rozpoznawczym firmy lub towaru. Coca-cola kojarzy się z czerwoną etykietą, a czekolady Milka – z fioletem. Myjki ciśnieniowe i inne produkty do czyszczenia marki Kärcher są żółte, ale to się wkrótce częściowo zmieni. Jak informuje serwis brandingmonitoring.pl, firma zdecydowała się wypuszczać produkty przeznaczone do użytku wewnętrznego w kolorze białym, żółte pozostaną urządzenia do wykorzystywane do prac na zewnątrz.

Kärcher. Klienci nie chcą żółtego w domu

Dlaczego tak? Zadecydowała psychologia. Badania wykazały, że klienci chętnie korzystają z produktów w jaskrawych barwach w trakcie prac na zewnątrz – na podwórku lub w ogrodzie, ale w sytuacjach codziennego użytku domowego preferują odcienie urządzeń, które lepiej komponują się z przestrzeniami. Skoro więc żółty przeszkadza w myciu okien, to producent postanowił z niego częściowo zrezygnować.

„Nasi klienci zwracają uwagę na to, jak urządzenie będzie się prezentować w ich domowym królestwie, dlatego posłuchaliśmy ich i dopasowaliśmy naszą ofertę do tych oczekiwań” – napisano w komunikacie Kärchera.

Kärcher to rozpoznawalna na całym świecie firma produkująca sprzęt do czyszczenia do użytku domowego/ogrodowego oraz profesjonalnego. „W 2022 roku spółka Alfred Kärcher SE & Co. KG osiągnęła obrót w wysokości 3,16 miliardów euro, najwyższy w swojej historii. 15 330 pracowników jest zatrudnionych w 150 firmach znajdujących się w 80 krajach. Ponad 50 000 punktów usługowych zapewnia nieprzerwane dostawy klientom na całym świecie” – chwali się firma na stronie internetowej. W ramach programu sponsorowania kultury, od 1980 roku przeprowadziła proces restauracji i czyszczenia ponad 160 zabytków na całym świecie.

