Zrobisz zakupy za 20 zł, dostaniesz prezent. Tak świętuje Biedronka do 28 stycznia

Co takiego można otrzymać w Biedronce za zakupy? Promocje różnią się w zależności od tygodnia. Ten jest wyjątkowy, bowiem celebrowany jest dzień bez foliówek. Specjalna akcja trwa od 22 do 28 stycznia. Gratis otrzymamy specjalny komplet dwóch warzyworków do ponownego użytku. Trzeba spełnić prosty warunek.

Biedronka rozdaje prezenty. Tak otrzymasz warzyworek

Prezent w postaci dwóch warzyworków otrzyma każdy klient, który zrobi odpowiednie zakupy. Należy sięgnąć po świeże warzywa lub owoce o wartości co najmniej 20 zł. Każda wielokrotność tej kwoty gwarantuje kolejny zestaw gratis. Akcja ma pomóc promować sięganie po torby zakupowe wielokrotnego użytku. Choć ze względów ekologicznych foliówki są rozdawane w ograniczonym stopniu, to wielu z nas nadal chętnie z nich korzysta.

Czym są tzw. warzyworki? Mowa o specjalnych siateczkach używanych, zamiast jednorazowych zrywek. Wykonane są z poliestru, czyli elastycznego tworzywa dającego dużą trwałość i wytrzymałość. Ponadto są bezpieczne dla produktu, wytrzymują obciążenie do 5 kilogramów, a ich proces produkcji nie wymaga dużych nakładów energii.

Specjalne siateczki można prać i wykorzystywać wiele razy. Co ciekawe da się je wykorzystywać jako tradycyjną siatkę i jako organizer w domu, siateczkę do prania delikatnych rzeczy w pralkach czy nawet jako siatki plażowe.

Zestawy warzyworków wydawane są przez kasjera lub asystenta ds. kas samoobsługowych podczas płatności. By je zdobyć, nie jest wymagane korzystanie z karty Moja Biedronka ani aplikacji.

Biedronka świętuje dzień bez foliówek i podkreśla cel akcji

„Dzięki naszej akcji, chcemy upowszechnić dobre nawyki, których stosowanie przyczynia się do zmniejszania ilości jednorazowych tworzyw sztucznych w naszym środowisku. Zwykłe „zrywki” służą nam zaledwie od kilku do kilkunastu minut – a ich recykling jest kosztowny z powodu niezwykle małej masy oraz energii potrzebnej, by je najpierw odzyskać w sortowniach, a następnie przetworzyć – traci na tym środowisko naturalne a przez to my wszyscy” – mówiła Katarzyna Zabrzycka, młodsza menedżerka ds. opakowań w sieci Biedronka

Biedronka regularnie dba o środowisko i chętnie bierze udział w akcjach proekologicznych. Starannie dobiera m.in. materiały do produkcji opakowań. Ponadto firma jest członkiem założycielem utworzonego w 2020 roku Polskiego Paktu Plastikowego. Organizacja stara się ograniczać użycie tworzyw sztucznych i rozpowszechniać stosowanie obiegu zamkniętego dla plastiku.

