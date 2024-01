IKEA obniżyła ceny w Polsce. Będzie taniej dzięki wielkiej inwestycji

IKEA to jedna z najbardziej znanych szwedzkich firm meblowych w Polsce. Od lat oferuje swoim klientom produkty w przystępnych cenach. Choć kiedyś te były naprawdę atrakcyjne, to z czasem stały się porównywalne do tych, które proponują inne znane sieci. Teraz znów ma być taniej.

Obniżki cen w IKEA. Na to można liczyć

Obniżkę cen produktów IKEA zapowiadała już w październiku ubiegłego roku. Wtedy mowa była o 500 artykułach z powodu trudnej sytuacji finansowej Polaków. Sieć gwarantowała wtedy obniżki od 50 do nawet 200 zł. Teraz mówi się o nowej inwestycji. Aż pół miliarda złotych idzie na obniżenie na stałe cen 5 tys. przedmiotów.

Ostatnie podwyżki w IKEA nie zostały przyjęte przez klientów zbyt dobrze. Sieć podniosła ceny w 2022 roku wyniku pandemii i wojny w Ukrainie. Teraz marka inwestuje i wprowadza zmiany na lepsze. Aż połowa asortymentu dostępnego w Polsce już jest tańsza. Obniżki wynoszą średnio 19 proc., a to oznacza, że ceny wrócają do poziomu sprzed pandemii.

To wyjątkowa inwestycja IKEA. Klienci zauważą różnicę

Największą różnicę w cenach w IKEA zauważą klienci, którzy kupują tam dość często. Jeśli po pandemii, było dla was za drogo, teraz znów będziecie mogli dać szansę sieci. Inwestycja w nowe niższe ceny jest jedną najważniejszych w historii marki IKEA. Jest tworzona w odpowiedzi na sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie i ma związek z koniecznością oszczędzania środków w wielu gospodarstwach domowych.

„Zdając sobie sprawę z obecnej sytuacji gospodarczej nie tylko w kraju, ale i na świecie, postanowiliśmy podjąć istotną decyzję o obniżce cen w Polsce. Zainwestowaliśmy w to 500 mln zł, co stanowi ponad 8% obrotów IKEA za rok finansowy 2023. To nie tylko nasza reakcja na zmieniający się krajobraz ekonomiczny, ale również zgodność z głęboko zakorzenioną wizją IKEA – dążymy do tego, aby wiele osób, niezależnie od sytuacji finansowej, mogło spełniać swoje marzenia o wygodnym, funkcjonalnym i lepiej pomyślanym domu” – mówiła Magdalena Krokowska-Wicherek, dyrektorka regionalna IKEA Retail w Polsce.

Zmiany widoczne są już teraz. IKEA znacząco obniżyła ceny najchętniej kupowanych produktów. Na liście są meble i akcesoria. W ofercie ponad 5 000 produktów z nowymi niższymi cenami znajdziemy np. kuchenne meble systemowe i szafy PAX, regały KALLAX czy szafki EKET. Ponadto przeceniono też poszewki na poduszki SANELA, czy serię lamp NYMÅNE i pluszowego rekina BLAHAJA.

Na półkach znajdziemy m.in. nowe produkty w przedziale cenowym do 20 zł, a obniżki zauważymy też w restauracji IKEA. Przykładowo szarlotkę z kawą dla Klubowiczów IKEA Family można nabyć za 7 zł. W czasie ferii – aż do 2 marca, rodzina 2+2 może zjeść obiad za jedyne 38 zł.

