Rządowa miotła w PGE. Skarb Państwa zgłosił siedmioro kandydatów do Rady Nadzorczej

Nadchodzą zapowiadane zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Już na środę 31 stycznia zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PGE Polska Grupa Energetyczna. Wiemy, co będzie jego głównym punktem

Rada Nadzorcza PGE do zmiany

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zająć się przede wszystkim wyborem nowej Rady Nadzorczej spółki energetycznej. W ubiegłym tygodniu dołączył do niej już Michał Domagała, ale to dopiero początek zmian. Główny akcjonariusz koncerny, czyli Skarb Państwa, przedstawił aż siedmioro nowych członków RM.

Wśród kandydatów do wejścia do Rady Nadzorczej PGE zgłoszonych przez Skarb Państwa są: Elżbieta Niebisz, prof. Eryk Kosiński, Małgorzata Banasik, dr Andrzej Rzońca, dr Sławomir Patyra, Andrzej Sadkowski i Andrzej Kozyra.

Z NBP do PGE

Najbardziej rozpoznawalną twarzą z przedstawionej grupy jest dr Andrzej Rzońca. Obecnie jest on kierownikiem Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ale to nie to przyniosło mu rozpoznawalność. Rzońca był w latach 2010-2016 członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Wcześniej przez lata pracował w Narodowym Banku Polskim jako m.in. kierownik Wydziału Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Departamencie Zagranicznym NBP. Od 2004 roku sprawował także funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Pozostali kandydaci to prawnicy i osoby z wieloletnim doświadczeniem w spółkach energetycznych i szeroko pojętym sektorze energetycznym.

Miotła w Orlenie

Na 6 lutego zostało także zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie Rady Nadzorczej Orlenu. Porządek obrad został uzupełniony o zmiany w radzie nadzorczej spółki – poinformował płocki koncern w komunikacie. Skutkować to może odwołaniem prezesa Daniela Obajtka.

Czytaj też:

Nie zostali wpuszczeni do budynku TVP. „Spotkanie byłych członków to nie posiedzenie Rady”Czytaj też:

Zarząd spółki Pałac Saski odwołany. Jest oficjalny komunikat