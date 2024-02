Lidl spełnia kobiece standardy: różowe skrzynki w miejscu pracy

W erze zmieniających się standardów korporacyjnych firma Lidl Polska wychodzi naprzeciw specjalnym potrzebom swoich pracowniczek, podejmując kroki mające na celu stworzenie przyjaznych warunków pracy, szczególnie dla kobiet. Zaplanowane zamiany obejmują zamontowanie różowych skrzynek w damskich łazienkach we wszystkich sklepach, magazynach i biurach firmy.

Ozdobione hasłem "#KOBIETY", zawierają niezbędne artykuły higieniczne, takie jak tampony, wkładki higieniczne, podpaski oraz chusteczki do higieny intymnej. Celem jest nie tylko zwiększenie komfortu pracowniczek, ale również promowanie równości płci w miejscu pracy.

Skrzynki są wynikiem ubiegłorocznych testów – pojawiły się między marcem a majem 2023 r. w Biurach Sprzedaży Pruszcz Gdański i Tarnów. Osoby zatrudnione w firmie pozytywnie odnosiły się do akcji:

– Uważam że pomysł jest świetny. Czuję się wyróżniona i doceniona, bo my – kobiety – też chodzimy do pracy w tak zwanych „dniach niedyspozycyjnych” – mówiła jedna z pracowniczek.

Problem ubóstwa menstruacyjnego

Warto również zauważyć, że inicjatywa Lidl Polska ma na celu zmniejszenie zjawiska ubóstwa menstruacyjnego. To problem, z którym styka się wiele kobiet na całym świecie. Dodatkowo zjawisko to często pozostaje niezauważone, ponieważ wydawać by się mogło, że dostęp do produktów higienicznych dla kobiet nie stanowi problemu. Jest jednak inaczej, a tę barierę stanowią ograniczenia finansowe.

Bezpłatne dostarczanie tamponów, podpasek, wkładek i chusteczek higienicznych dla pracowniczek, ma na celu łagodzenie tego problemu. Takie inicjatywy nie tylko podnoszą standardy opieki nad pracownikami, ale także ukierunkowują społeczną uwagę na istniejące wyzwania związane z ubóstwem menstruacyjnym.

– Chcąc jeszcze bardziej zwiększyć wygodę, wprowadziliśmy skrzynki w damskich toaletach, gromadzące najpotrzebniejsze kobiece produkty. Skrzyneczki #Kobiety zostały już zamontowane w większości naszych biur, sklepów i magazynów, a w styczniu zakończymy ich instalację w dwóch ostatnich Biurach Sprzedaży. Jestem przekonana, że ten gest nie tylko poprawi komfort kobiet w naszej firmie, ale również dzięki niemu stworzymy środowisko, w którym podpaski i tampony będą traktowane na równi z innymi podstawowymi artykułami codziennego użytku. Osobiście cieszy mnie fakt, że inicjatywa ta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem– mówi Marta Florczak, Członkini Zarządu ds. Personalnych w Lidl Polska.

Polityka nakierunkowana na różnorodność

Lidl już w 2020 roku podpisał UN Women’s Empowerment Principles (WEPs) oraz rozszerzył współpracę z UNGC o działania edukacyjne. Jest również regularnie doceniany przez nagrody Top Employer.

Do końca stycznia różowe skrzynki będą zamontowane we wszystkich damskich toaletach w sklepach, magazynach oraz biurach.

Skrzyneczek jest w sumie ponad 1000 w całej firmie. W środku znajdują się tampony, wkładki higieniczne, podpaski oraz chusteczki do higieny intymnej. Artykuły będą systematycznie uzupełnianie. Wprowadzenie różowych skrzynek to symboliczny gest, ale jednocześnie realna zmiana w codziennym życiu kobiet.

Czytaj też:

„MAMY czas na zdrowie”. Wystartował ogólnopolski Program Siostrzanego WsparciaCzytaj też:

Gdzie najtańszy koszyk zakupowy? Ani w Lidlu, ani w Biedronce