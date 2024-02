Ukraiński wywiad: Rosyjska armia w Ukrainie korzysta ze Starlinków

Elon Musk na początku wojny w Ukrainie wykazał się dużym zrozumieniem potrzeb napadniętego kraju. Jego firma zwiększyła produkcję systemów internetu satelitarnego Starlink i sprzedawała go firmom i organizacjom, które wspierały Ukrainę. Co ciekawe, jedną z dostaw sprzętu niezbędnego do odbioru internetu przekazał polski rząd, a zamówienie opłacił Orlen.

Starlink dla Ukrainy

Czołowi ukraińscy politycy fotografowali się na tle dostaw terminali, a sam Elon Musk wdawał się w dyskusję z przedstawicielami rządu na platformie X. Szybko jednak doszło do zgrzytów, gdy kontrowersyjny miliarder zaczął dystansować się od poparcia dla Ukrainy. Teraz ukraiński wywiad donosi, że dostawy sprzętu mogły trafiać nie tylko do ich armii.

Jak podaje Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, z terminali Starlink na terytorium okupowanej Ukrainy mają korzystać także rosyjscy żołnierze. Wywiad przechwycił rozmowy dwóch wojskowych z 83. Brygady Desantowo-Szturmowej, stacjonującej w okolicach objętych ciężkimi walkami miejscowości Kliszczejewka i Andrijówka w obwodzie donieckim.

Informacje płynące z ukraińskiego wywiadu są pierwszym potwierdzeniem użycia Starlinków przez stronę rosyjską. „Odnotowano przypadki użycia danych urządzeń przez rosyjskich okupantów. Zaczyna to nabierać charakteru systemowego” – cytuje Reuters wypowiedź rzecznika Andrija Jusowa, Głównego Zarządu Wywiadu ukraińskiego ministerstwa obrony.

Starlinki w Rosji? SpaceX dementuje

Co ciekawe, do informacji wywiadu odniosła się firma SpaceX, do której należy system Starlink. Spółka Elona Muska twierdzi, że nigdy nie sprzedawała Starlinków w Rosji, a sama usługa nie działa na terytorium tego kraju. Wychodzi na to, że systemy zostały przejęte przez rosyjską armię od Ukraińców, bądź dostarczone z innych kierunków. Dodatkowo należy pamiętać, że rosjanie korzystają z nich na terytorium Ukrainy.

„Jeśli SpaceX uzyska informację, że terminal Starlink jest używany przez osobę objętą sankcjami lub nieupoważnioną, rozpatrzymy roszczenie i podejmiemy działania w celu dezaktywacji terminala, jeśli zostanie to potwierdzone” – poinformował SpaceX.

Czytaj też:

Trump „zachęca” Rosję do atakowania państw NATO. Stanowczy głos z Białego DomuCzytaj też:

Elon Musk pojawił się w Auschwitz. Duda napisał list do uczestników konferencji