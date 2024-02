Co to znaczy dobra kancelaria prawnicza?

Kryzysy rodzinne, życiowe zmiany, kompleksowe firmowe decyzje, pociągające za sobą znaczne środki finansowe czy chociażby istotne inwestycje, które mogą się przyczynić do być albo nie być naszego przedsiębiorstwa na rynku. We wszystkich tych sprawach warto zasięgnąć porady prawnej. Często szukając najlepszej kancelarii, kierujemy się opiniami w internecie, dobrym lub wręcz przeciwnie – złym doświadczeniem znajomych i członków rodziny, tudzież możliwością zachowania jak największej dyskrecji. To ostatnie jest szczególnie istotne, jeśli jesteśmy osobami publicznymi, na stanowiskach eksponowanych, tudzież sprawa dotyczy np. bolesnych kwestii rodzinnych. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Specjalizacja

Warto mieć świadomość, że każda kancelaria ma konkretne specjalizacje. Udając się więc w sprawie np. podziału majątku po rozwodzie, korzystamy z kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym, w sprawach podatkowych pomoże nam kancelaria finansowa. Są oczywiście kancelarie ze specjalizacją w prawie karnym czy administracyjnym. Dziś na rynku mamy także te zajmujące się konkretnymi sprawami w bardzo wąskim zakresie. Należą do nich np. kancelarie frankowe, specjalizujące się w obszarze kredytów indeksowanych do waluty obcej, takich jak kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.

Czemu w kontekście specjalizacji warto się przyjrzeć? W przypadku ostatnich wymienionych – kancelarii frankowych – z pewnością dla klienta ważne będzie ekspresowe tempo uzyskiwania wyroków i wola podejmowania się spraw trudnych, jak chociażby umowy z podpisanymi aneksami.

Weźmy również pod lupę np. kancelarie finansowe. Dobra kancelaria finansowa to taka, która oferuje kompleksową obsługę księgową – zarówno osobom rozliczającym się w ramach ryczałtu, jak i tym potrzebującym pełnej księgowości. Bogate portfolio klientów pokazuje wyraźnie, że jest to miejsce, z którego skorzystać może zarówno mały, jak i duży przedsiębiorca z każdego sektora gospodarczego. Polecana kancelaria finansowa powinna też mieć w zakresie usług doradztwo podatkowe, ubezpieczeniowe i kredytowe. Na końcu warto przyjrzeć się temu, czy instytucja taka korzysta z nowoczesnych rozwiązań – pozwoli nam to na optymalne korzystanie z czasu i np. dostęp do danych w czasie nienormowanym i online.

Doświadczenie

Drugim elementem, który warto wziąć pod lupę, jest doświadczenie. W punkcie tym zazębiamy się nieco z czynnikiem wymienionym wyżej – obsługą wielu podmiotów, działających w różnych dziedzinach i kompleksowością usług. Dochodzi także tutaj jednak kwestia czasu obecności na rynku, a także sukcesów i osiągnięć.

Dobra, doświadczona kancelaria to dziesiątki zadowolonych z jej usług klientów. Informacje takie to najlepsza reklama dla firmy, owocująca często nowymi filiami powstającymi w każdym zakątku kraju. Doświadczenie to także, a może przede wszystkim ludzie. I tu przechodzimy do elementu trzeciego. Zgrany i pracujący na wielu polach, wyspecjalizowany zespół może być źródłem także twojego sukcesu. W tym kontekście dla wielu klientów i przy wielu sprawach ważącym o wyborze kancelarii czynnikiem może być też empatia.

Być człowiekiem

Wyobraźmy sobie trudne, ciągnące się latami spory rodzinne, skomplikowane podziały majątku. Doświadczony i empatyczny prawnik nie zastąpi oczywiście psychologa, ale będzie w stanie sprawnie połączyć kropki i uwzględniając zmieniające się przepisy i praktykę sądową, doprowadzić sprawę jak najszybciej i najmniej boleśnie do końca. Prawnik musi też dobrze się komunikować i potrafić wysłuchać wszystkich szczegółów dotyczących sprawy swojego klienta oraz wziąć pod uwagę przede wszystkim jego perspektywę. Dobre relacje z klientem to element pracy prawnika, który należy bezwzględnie mieć na uwadze. Kultura osobista, wrażliwość, odpowiednie reagowanie na wiadomości e-mailowe, odbieranie telefonów i łatwość nawiązywania kontaktów mogą się w naszych sprawach okazać kluczowe.

[Dyskrecja jest ważną sprawą w kontekście pracy prawnika. To w tej perspektywie nie tylko czynnik ludzki. Prawników obowiązuje tajemnica zawodowa.]

Edukacja i sprawy finansowe

W przypadku wielu kancelarii ważne jest nie tylko doświadczenie, ale to, czy prawnik, który będzie obsługiwał naszą sprawę, się dokształca. Edukacja często idzie ramię w ramię z doświadczeniem. Zawody prawnicze należą w dodatku do tych, w których „być na czasie” na to być albo nie być na rynku. To czynnik kluczowy chociażby w sprawach podatkowych.

[Kancelarie nie pozostawiają swoich sukcesów w tajemnicy. Na ich stronach internetowych czy w mediach społecznościowych można odszukać dobre opinie i statystyki dotyczące wygranych spraw.]

Ostatnim, ale niezwykle ważnym czynnikiem są oczywiście koszty. Kancelaria oferująca usługi kompleksowe to oszczędność nie tylko czasu, ale i finansów. Warto w tym miejscu pamiętać, że usługi prawne nie należą do tanich i za atrakcyjną cenowo ofertą może się kryć przedłużająca się sprawa, nietrafione decyzje dotyczące np. opodatkowania czy mało efektywne działania pracowników.

Dobrych kancelarii szukamy z polecenia, przeszukując internet i opierając się na opiniach często obcych nam osób. Żeby ułatwić tę ścieżkę, przygotowaliśmy ranking najlepszych kancelarii prawnych. Wzięliśmy pod uwagę między innymi wyżej wymienione czynniki. Uwzględnione w rankingu kancelarie to zespoły doświadczonych profesjonalistów, którym zaufały już rzesze klientów.