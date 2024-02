Miotła kadrowa w KGHM. Po prezesie przyszedł czas na kilkunastu dyrektorów

Praktycznie każdy dzień przynosi nowe informacje na temat zmian kadrowych w spółkach Skarbu Państwa. Wczoraj pisaliśmy o odwołaniu prezesa Grupy Azoty, zmianach w jej zarządzie i radzie nadzorczej. W środę 21 lutego zarząd KGHM podjął decyzję o zmianach na pozycjach dyrektorskich: według ustaleń Radia Zet odwołanych zostało około 15 dyrektorów.

Zmiany kadrowe w KGHM

Business Insider Polska ustalił z kolei nieoficjalnie, że ze stanowiskami pożegnali się między innymi szefowie hut w Legnicy i Głogowie, kopalni w Lubinie i Rudnej, Zakładów Wzbogacania Rud oraz Zakładu Hydrotechnicznego.

W zeszłym tygodniu (13 lutego) walne zgromadzenie KGHM wymieniło siedmiu członków rady nadzorczej. Nowy skład rady jeszcze tego samego dnia podjął uchwały o odwołaniu z zarządu: prezesa Tomasza Zdzikota, wiceprezesa ds. finansowych Mateusza Wodejko oraz wiceprezesa ds. korporacyjnych Marka Pietrzaka.

W komunikacie dodano, że rada nadzorcza spółki podjęła ponadto decyzję o delegowaniu członka rady Zbigniewa Bryję do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu KGHM Polska Miedź, wiceprezesa ds. finansowych, wiceprezesa ds. korporacyjnych oraz wiceprezesa ds. rozwoju do czasu rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa oraz co najmniej jednego z wiceprezesów, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Czytaj też:

Dlaczego rząd nie przyjął projektu ustawy ws. wakacji kredytowych? Minister finansów wyjaśniaCzytaj też:

Ekspert mówi o stagnacji na rynku nieruchomości. „Ceny małymi kroczkami będą szły do góry”