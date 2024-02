Grupa Arche z ponad 84 mln zł zysków. Są wstępne wyniki finansowa za zeszły rok

Grupa Arche to największa polska sieć hoteli oraz deweloper mieszkaniowy. Spółka Arche rozpoczęła działalność deweloperską w 1991 roku. W swojej ponad 30-letniej historii wybudowała ponad 9000 mieszkań i domów, a także 19 hoteli. Pierwsze inwestycje spółka realizowała w Warszawie, ale obecnie buduje już w całej Polsce.

Wyniki finansowe Grupy Arche za 2023 rok

Poza realizacją nowych budynków Grupa angażuje się w rewitalizację zabytków: w portfolio znajdują się Zamek w Janowie Podlaskim, Pałac i Folwark Łochów, Hotel Tobaco w Łodzi, Koszary Arche Hotel, Cukrownia Żnin oraz Dwór Uphagena w Gdańsku. Wkrótce dołączą do nich Klasztor we Wrocławiu.

Arche S.A. poinformowała o wstępnych wynikach operacyjnych osiągniętych w 2023 r. Przychody z usług świadczonych przez hotele należące do Grupy Arche wyniosły 319 894 890,46 zł. W 2023 r. Arche wypracowało zysk ze sprzedaży na poziomie 85,4 mln zł.

Obecnie do firmy należy 18 obiektów:

Pałac i Folwark Łochów

Zamek Janów Podlaski

Hotel Tobaco w Łodzi

Arche Residence Łódź

Koszary Arche Hotel

Arche Hotel Siedlce

Arche Hotel Puławska Residence w Warszawie

Arche Hotel Krakowska w Warszawie

Arche Hotel Geologiczna w Warszawie

Arche Hotel Poloneza w Warszawie

Arche Hotel Lublin

Arche Hotel Częstochowa

Cukrownia Żnin

Arche Hotel Wrocław

Arche Hotel Piła

Dwór Uphagena Arche Gdańsk

Arche Siedlisko

Hotel Arche Fabryka Samolotów Mielno

Prezes Arche: nie wierzyłem, że będę zarabiał

Prezes zarządu Arche i założyciel spółki Władysław Grochowskizostał przez dziennikarza Wprost zapytany, czy zdarzyła mu się kiedyś nieudana inwestycja. Zażartował, że ma krótką pamięć i trudno mu sobie przypomnieć, ale na pewno były takie, które „nie zaczynały zarabiać od razu, tylko rozkręcały się powoli, jak Janów Podlaski, który długo czekał, zanim zaczął zarabiać”. Po czasie radzą sobie dobrze.

– Nie wszystko przeliczam na pieniądze, ważne są też inne wartości. Oczywiście gdzieś na końcu jest wynik, który dla naszych inwestorów i banków wychodzi bardzo dobrze. Nawet lepiej, niż bym się spodziewał. Mamy pewną poduszkę, żeby działać bezpiecznie. Jak był COVID, nie dostaliśmy żadnej tarczy, a udało nam się przetrwać. Ze 100 milionów dostępnych środków w obrocie zostało nam wówczas tylko osiem, co wystarczyłoby na dwa tygodnie. Udało nam się tę poduszkę odbudować, mamy inwestorów. Okazało się, że hotelarstwo ma się teraz lepiej, niż przed pandemią – powiedział.

Zapewnił, że zarabianie pieniędzy nigdy go nie interesowało i nigdy nie sądził, że będzie dobrze zarabiał.

– Budujemy taką markę, żeby nasze działania społeczne były rozpoznawalne. Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami, przyjmujemy uchodźców, inwestujemy w budowę mieszkań chronionych. To jest to, co nas wyróżnia i to procentuje – powiedział.

Czytaj też:

Władysław Grochowski dla Wprost: Siłą w firmach są ludzie, prezes ma rolę służebnąCzytaj też:

Dlaczego rząd nie przyjął projektu ustawy ws. wakacji kredytowych? Minister finansów wyjaśnia