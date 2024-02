Oto 50 polskich firm globalnych. Za te produkty kocha nas reszta świata

Kilka tygodni temu swoją działalność zainaugurowała Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych. To pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Rada zrzesza duże polskie firmy, których ambicją jest ekspansja międzynarodowa i budowa silnych marek nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju.

Należy do niej 19 znanych przedsiębiorstw, m.in. firma farmaceutyczno-biotechnologiczna Adamed, chemiczny Synthos, spożywczy Maspex, producent naczep Wielton czy okien dachowych Fakro. Nowa instytucja powstała z prostej przyczyny: „Polska od 35 lat działa w ramach systemu gospodarki rynkowej, od 19 lat jest członkiem Unii Europejskiej. Pomimo tego nasz kraj rozwija się wolniej niż kraje, które mają znaczącą liczbę rodzimych firm globalnych” – tłumaczył Ryszard Florek, prezes Fakro i przewodniczący Rady Głównej RPPG. Jego zdaniem, im więcej firm globalnych w danym kraju, tym większa zamożność jego obywateli. Postanowiliśmy sprawdzić, które polskie firmy można uznać za te globalne i ile prawdy w tym, że ich liczba ma wpływ na to, ile tak naprawdę zarabiamy.

Kapitał ma pochodzenie

Do czasu powołania RPPG hasło „polska firma globalna” w mediach nie funkcjonowało. Od czasu do czasu pojawiały się za to krótkie zestawienia polskich marek, które mogą kojarzyć się z Polską. Ale to zwykle produkty bardzo bliskie konsumentowi. Do kupienia na sklepowej półce. Producenci kosmetyków, artykułów spożywczych, ubrań. A jest przecież wiele polskich firm, których produkty nie mają przyklejonej metki z napisem „Made in Poland”. To producenci stali, kauczuku, szkła, dachów, opakowań, a także cała branża IT. Dlatego wspólnie z RPPG postanowiliśmy przygotować nasze własne zestawienie polskich firm globalnych. Braliśmy pod uwagę przede wszystkim prywatnych przedsiębiorców, wyłączając z zestawienia spółki skarbu państwa. Ważny był dla nas również kapitał, bo choć przez lata przyjęło się mówić, że ten nie ma narodowości, to jednak wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne jest to, czy za daną firmą stoi rubel czy polski złoty.

– Kapitał oczywiście ma narodowość, dlatego powinniśmy częściej używać wskaźnika Produktu Narodowego Brutto w miejsce Produktu Krajowego Brutto. Produkt krajowy to wszystkie dobra i usługi wytworzone w granicach geograficznych danego państwa, a produkt narodowy – wytworzony przez wszystkie podmioty należące do obywateli danego państwa. Włączamy w to na przykład firmy działające za granicą, a będące własnością Polaków. Gdy jakieś państwo posiada wiele tego typu firm, znaczna część ich dochodu pozostaje w kraju, dając jego obywatelom zdecydowanie lepiej płatne miejsca pracy. – tłumaczy Andrzej Wiśniowski, twórca i właściciel firmy Wiśniowski spod Nowego Sącza. To jeden z największych na świecie producentów bram garażowych.

W naszym zestawieniu braliśmy pod uwagę również te firmy, które znaczną część dochodu uzyskują z działalności poza granicami Polski. Te, które za granicą działają już od lat, rozpychając się łokciami na kolejnych rynkach. Oraz, co najważniejsze, te, których przychody są liczone nie w milionach, a miliardach złotych. Dlaczego to takie ważne?

Wydostać się z pułapki

Od kilku lat w rozmowach o przyszłości polskiej gospodarki pojawia się powtarzane ciągle hasło, że Polska może wpaść w pułapkę średniego rozwoju. Innymi słowy, nasz wzrost gospodarczy zacznie zwalniać, pozostawiając Polskę w tyle za czołowymi światowymi graczami. Jak więc w tę pułapkę nie wpaść?

Kraje, które jej uniknęły postawiły przede wszystkim na zwiększenie innowacyjności swoich gospodarek. Tak było w przypadku Korei Południowej czy Finlandii. Patrząc na wszelkiego rodzaju rankingi obrazujące poziom innowacyjności globalnych czy europejskich rynków, Polska rok w rok zajmuje w nich końcowe miejsca. Nadzieję na poprawę sytuacji stwarzają nasi rodzimi przedsiębiorcy. Głównie duże, innowacyjne firmy, które są w stanie generować na szerszą skalę rozwój technologiczny kraju.

Globalna siła gigantów

Polskie przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym są bardzo istotne dla interesu gospodarczego. Istnieje bowiem prosta zależność: w krajach, w których występuje duża ilość rodzimych firm globalnych, średnie wynagrodzenie obywateli jest wysokie. Opracowanie udowadniające taką tezę przygotowała Fundacja Pomyśl o Przyszłości, która od lat podejmuje inicjatywy służące rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Z ich opracowania wynika, że w takich krajach jak Polska, Węgry czy Czechy, gdzie w przeliczeniu na 5 mln mieszkańców przypada tylko jedna firma globalna (jako kryterium przyjęto 1 mld obrotu i minimum 5 spółek poza granicami kraju – red.), średnie roczne wynagrodzenie wynosi kilkanaście tysięcy euro. W Hiszpanii, gdzie na 5 mln mieszkańców przypadają już 3 globalne firmy wynosi ono ok. 27,5 tys. euro. W Finlandii, gdzie mamy 25 globalnych przedsiębiorstw na 5 mln mieszkańców to już ponad 45 tys. euro średnich rocznych zarobków na obywatela. W Danii, gdzie na 5 mln mieszkańców przypada aż 41 firm globalnych obywatele zarabiają średnio rocznie cztery razy więcej niż w Polsce, bo ok. 62 tys. euro.

Te dane potwierdzają tylko tezę, że najlepszym sposobem na pomnożenie bogactwa Polaków jest współpraca społeczeństwa i władz publicznych z biznesem na rzecz globalnej ekspansji polskiej gospodarki.

Mistrzowie przejęć

– Kupując polskie produkty, wspomagamy rozwój gospodarczy kraju, co przekłada się później na wyższe pensje dla nas samych. Działa tu wiele mechanizmów, np. umożliwienie polskiej gospodarce osiągnięcia efektu skali, która pozwoli konkurować na rynku globalnym oraz obniżyć cenę produktów, innowacja produkcyjna i zapewnienie możliwości badawczo-rozwojowych. – tłumaczy Paweł Szataniak.

Należący do niego Wielton zaczynał swoją działalność od małego warsztatu do serwisowania naczep. Dzisiaj wszedł już do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie. W 2007 roku wieluńska spółka weszła na giełdę. Otworzyła trzy centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech i Francji. Osiem lat temu postawiła własne Centrum Badawczo-Rozwojowe posiadające jedyną w Polsce, a drugą w Europie stację do całopojazdowego badania naczep. Od kilku lat polska firma przejmuje na potęgę zagraniczną konkurencję. Kupiła niemiecką grupę Langendorf, markę ze 125-letnią historią, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji wywrotek, transporterów prefabrykatów budowlanych czy szkła technicznego. Wielton nabył również francuską spółkę Fruehauf, która posiada 20-proc. udział w tamtejszym rynku naczep. Od Brytyjczyków kupili Lawrence David, firmę z 45-letnią historią, która produkuje naczepy oraz zabudowy kurtynowe i furgonowe. Od Hiszpanów Polacy przejęli spółkę Guillén, szóstego największego producenta naczep na tamtejszym rynku. We Włoszech – Viberti. Turyńska firma ma w swoim portfolio markę Cardi, specjalizującą się w segmencie wywrotek.

Obok Wieltonu mistrzem w połykaniu zagranicznej konkurencji jest wadowicki Maspex. W zasadzie nie sposób na jednym tchu wymienić całej listy firm i marek, które polski koncern spożywczy ma w swoim portfolio. To między innymi soki Tymbark, makarony Lubella, dżemy Łowicz, ketchupy Kotlin, kakao Puchatek, przetwory Krakus czy wódka Żubrówka. Koncern zatrudnia już ponad 9 tys. osób. W 2022 roku miał ponad 14 mld zł przychodów.

Krzysztof Pawiński, jeden ze współzałożycieli Maspeksu, mówił w rozmowie z „Wprost”, że patriotyzm konsumencki jest oczywiście bardzo ważny, ale nie może być realizowany pod presją i za wszelką cenę.

– Jest miejsce na mądrość gospodarczą i na patriotyzm gospodarczy, ale w żadnym wypadku nie może to oznaczać kompromisu, co do innych cech produktu, które dla konsumenta są ważne. Mówiłem wcześniej o jakości, cenie, zaufaniu do marki. Byłoby nierozsądnie oczekiwać od konsumenta, że ma zrezygnować z unikalnych cech danego produktu, tylko dlatego, że istnieje produkt wyprodukowany w jego kraju, choć niespełniający jego oczekiwań. Patriotyzm gospodarczy ma być drogą do wygrywania poprzez jakość, markę, cenę i również pochodzenie. Podkreślam – również. Pochodzenie to jeden z czterech elementów decyzyjnych. I w naszym interesie, jako kraju o ogromnym potencjale rozwoju eksportu żywności jest umiędzynarodawianie rynków – czyli ich otwieranie, a nie zamykanie. – tłumaczył.

Pawiński z Maspeksem na nowe rynki otworzył się już wiele lat temu. Przełomem był zakup w 2004 roku firmy Walmark, producenta soków sprzedawanych w Czechach i na Słowacji. W tym samym roku do Maspeksu dołączył Olympos, węgierski producent nektarów, soków i napojów owocowych. Rok później Pawiński i spółka przejęli węgierską markę wody mineralnej Apenta oraz bułgarskie soki Queen’s. Później był rumuński producent makaronów Arnos oraz również pochodząca z Rumunii marka wody mineralnej Bucovina. Ostatni zakup to przejęcie od Rosjan polskich marek alkoholi: Soplica, Żubrówka czy Absolwent.

Ale te wszystkie przejęcia i wejścia polskich firm na nowe rynki nie przychodzą im łatwo. Nie jest tak, że stawia się oddział za granicą, wwozi swoje produkty i rusza sprzedaż. Polska firma w starciu z zagraniczną konkurencją na nowych rynkach zawsze ma pod górkę.

Konkurencja płaci przeciwko Polsce

„Niech polskie firmy planujące ekspansję za granicą pamiętają: Na polską firmę nikt tam nie czeka”. Tymi słowami Ryszarda Florka można by w zasadzie spuentować zmagania rodzimych przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. W Nowym Sączu stworzył od zera Fakro, dzisiaj drugiego największego producenta okien dachowych na świecie. 70 proc. sprzedaży trafia na eksport na ponad 50 zagranicznych rynków. – Kiedy pozyskuję za granicą jednego klienta, to mój rywal płaci dwa razy tyle, żebym go szybko stracił. Tak nie funkcjonuje wolny rynek. – opowiada Florek. Więcej! Duńczycy czasem wręcz płacą za to, żeby dystrybutorzy nie sprzedawali okien z Fakro. Kiedy polski przedstawiciel przyjeżdża do niemieckiego sprzedawcy i oferuje mu swój asortyment, często słyszy, że współpraca może i się uda, ale najpierw musi wykonać telefon do Veluksa i zapytać o ich zgodę.

Między innymi z powodu podkupowania klientów przez zagraniczną konkurencją Fakro musiało kilka lat temu wycofać się z chińskiego rynku. – Nasze 170 patentów, jakość, to, że wyprodukowaliśmy najnowocześniejsze okno na świecie niewiele znaczy w starciu z wielokrotnie silniejszym kapitałowo konkurentem. Rozwijaliśmy się, dopóki nie nastąpiliśmy na odcisk konkurencji – tłumaczy Florek.

Wolny rynek nie dla wszystkich

Takie historie pokazują, jak jeszcze wiele jako społeczeństwo mamy do zrobienia, żeby zmienić nastawienie do rodzimych przedsiębiorców. – Na wolnym rynku w ogromnej większości wygrywa większy kapitał i kraje mające świadomych ekonomicznie obywateli i własny sprawny samorząd gospodarczy. Niestety, Polska posiada niewiele rodzimych firm globalnych. Dlatego powinniśmy w większym stopniu postawić na świadome ekonomicznie społeczeństwo. I jeśli wtedy wszyscy podążymy w tym samym kierunku, będziemy mogli z powodzeniem współzawodniczyć z zamożniejszymi krajami Unii Europejskiej oraz jako członkowie UE konkurować na rynku globalnym. – czytamy w raporcie „Jak wygrywać w globalnej gospodarce” wydanym przez Fundację Pomyśl o Przyszłości.

Wiedzą o tym już i Szwajcarzy, i Japończycy, i Koreańczycy, Niemcy, Francuzi, którzy w przypadku swoich firm grają do jednej bramki, uznając za oczywiste, żeby kupować u lokalnych przedsiębiorców i wspierać swoje narodowe produkty. W Polsce coś powoli się zmienia, bo z przeprowadzonego w listopadzie 2023 r. badania „Teraz Polska” wynika, że aż 84 proc. Polaków deklaruje chęć zakupu polskich produktów. Teraz takie myślenie powinno się przełożyć i na rządzących, żeby zaczęli wspierać rozwój polskich firm za granicą. Głównie dlatego, że w przyszłości o sile naszej gospodarki nie będą świadczyć magazyny i zakłady zachodnich firm, a liczba polskich przedsiębiorstw, którym udało się odnieść sukces za granicą.

50 polskich firm globalnych

1. ADAMED

Polska rodzinna firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która ekspansję zagraniczną rozpoczęła w 2003 roku. Dziś produkuje ponad 500 produktów oferowanych pacjentom w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. W ciągu ostatnich dwóch dekad firma wydała ponad 2,1 mld zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową. Adamed Pharma ma 9 przedstawicielstw poza granicami Polski, dodatkowo od 2023 roku jest wyłącznym właścicielem jednej z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych w Wietnamie, Davipharm. Plany rozwoju Adamed Pharma zakładają, że do 2027 roku działalność zagraniczna będzie stanowić ponad 50 proc. biznesu. Spółka Adamed należy do Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych.

2. AMICA

Istniejący od 1945 roku największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego. Produkty marki Amica można znaleźć w co drugim polskim domu. W naszej części świata polska firma jest niekwestionowanym liderem w produkcji wolnostojących kuchenek. Oprócz nich produkuje piekarniki, zmywarki, odkurzacze, tostery, czajniki i wiele innych rodzajów sprzętu AGD. Swoje produkty sprzedaje w ponad 60 krajach. Korzysta z nich już ponad pół miliarda klientów na świecie.

3. ASSECO POLAND

Największa firma IT w Polsce i szósty największy producent oprogramowania w Europie. Działa w 61 krajach na całym świecie. Zatrudnia ponad 33 tys. osób. Twórcą przedsiębiorstwa jest Adam Góral, który pewnego dnia zamarzył, żeby w Rzeszowie, gdzie firma ma swoją siedzibę, zbudować polski Microsoft.

4. BARLINEK

Jeden z największych producentów warstwowych podłóg drewnianych na świecie. Rocznie może ich wyprodukować ponad 12 mln mkw. Można by nimi wyłożyć całą warszawską Ochotę, a jeszcze starczyłoby na kawałek Mokotowa. Najważniejszym produktem jest Deska Barlinecka – warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego. Firma sprzedaje polskie podłogi w 75 krajach na 6 kontynentach.

5. BLACHOTRAPEZ

Polska firma rodzinna z ponad 50-letnią tradycją. Jest jednym z największych producentów pokryć dachowych i elewacyjnych w naszej części Europy. Firma działa w kraju poprzez sieć 450 pośredników i 150 firmowych oddziałów. Dzisiaj stawia jednak przede wszystkim na eksport, wysyłając swoje produkty do Czech, Rumunii, Węgier czy na Słowację.

6. BUDMAT

Istniejący na rynku od ponad 25 lat, wiodący producent dachów, pokryć dachowych, elewacji i systemów rynnowych w Polsce i Europie. Chociaż główną siedzibą firmy jest Płock, to Budmat posiada również swoje zakłady produkcyjne m.in. w Ciechanowie, Włocławku czy Gostyninie. W 2022 roku spółka osiągnęła ponad 3 mld zł przychodów. 13 proc. z tej kwoty pochodziło z eksportu.

7. CANPACK

Czołowy europejski producent opakowań metalowych. Wytwarza puszki aluminiowe, kapsle, puszki konserwowe czy opakowania na aerozole. Klientami firmy są najwięksi producenci napojów na świecie. Za firmą stoi kapitał amerykański, niemniej od ponad 30 lat Canpack inwestuje, zatrudnia i płaci podatki w Polsce. Canpack angażuje się też w liczne inicjatywy na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i te związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Firma należy do RPPG.

8. CCC

To jeden z największych producentów obuwia w Europie. Posiada ok. 90 platform e-commerce i 950 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. W zeszłym roku grupa miała ponad 7,5 mld zł przychodów, z czego praktycznie połowę stanowił eksport.

9. CD PROJEKT

Ich „Wiedźmin” czy „Cyberpunk 2077” stały się wizytówkami naszego kraju za granicą. Produkcje zgarnęły rekordową liczbę nagród i pozytywnych recenzji, nawet od najbardziej bezlitosnych krytyków. Ich gry promował Keanu Reeves, aktor, a ich fanem okazał się Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie. Warszawski CD Projekt jest dzisiaj jednym z największych producentów gier w naszej części Europy. Firma praktycznie całą swoją produkcję kieruje na eksport. Sprzedaż krajowa stanowi zaledwie 2 proc. w całkowitych przychodach.

10. CERSANIT

Polskie płytki i elementy wyposażenia łazienek z Cersanitu są sprzedawane na wszystkich rynkach Unii Europejskiej. Ponadto, trafiają też na Bliski Wschód, do

Azji Środkowej i Afryki Północnej. Firma zatrudnia ponad 5,5 tys. pracowników, prowadzi 7 fabryk na świecie, a swoje produkty sprzedaje pod 4 markami: Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik i Pilkington’s.

11. CIECH

Drugi największy producent sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największy dostawca krzemianów sodu w Europie, największy polski producent środków ochrony roślin czy soli warzonej oraz wiodący producent pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii. Zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

12. CINKCIARZ.PL

Cinkciarz.pl (za granicą Conotoxia) to dziś już globalny fintech wielowalutowy. Wywodzi się z Zielonej Góry, ale biura grupy znajdują się też w Warszawie, Chicago i Limassol. Fintech udostępnia klientom indywidualnym i firmowym m.in. wymianę walut, przekazy pieniężne, płatności, karty wielowalutowe, pożyczki w wielu walutach i usługi inwestycyjne. Firma należy do RPPG.

13. COLUMBUS ENERGY

Wiodący dostawca produktów i usług na rynku nowoczesnej energetyki, z których korzysta już ponad 70,6 tys. klientów. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wielkoskalowe magazyny energii. W ramach Columbus Technologies tworzy technologie, które umożliwiają korzystanie z odnawialnych źródeł energii i innych produktów z dziedziny nowoczesnej energetyki w sposób spersonalizowany, zrównoważony i bezpieczny. Columbus jest spółką notowaną na GPW, która świadczy swoje usługi nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, takich jak Czechy, Słowacja czy Ukraina.

14. COM40

Największa firma meblarska w Polsce. Jej zdolności produkcyjne są na poziomie miliona sof rocznie. Chociaż stworzyła własną markę meblową pod nazwą Comforty, to jej największym klientem pozostaje szwedzka Ikea. W ten sposób klienci z całego świata mogą kupić polskie meble. Oprócz zakładów zlokalizowanych w Polsce, COM40 prowadzi od lat również własną fabrykę mebli w Danville w amerykańskim stanie Virginia.

15. DRUTEX

Dziennie potrafi wyprodukować 7 tys. okien. W 80 proc. trafiają one na eksport do sieci ponad 4,5 tys. partnerów. Firma z Bytowa w województwie pomorskim to jeden z największych producentów stolarki otworowej w naszej części Europy z przychodami sięgającymi 1,3 mld zł.

16. EWL

Platforma globalnej mobilności, łącząca europejskich pracodawców z kandydatami do pracy z innych rynków (Europa Wschodnia, Azja Środkowa, Azja Płd-Wschodnia, LATAM). Firma posiada 16 własnych biur w 11 krajach. W 2023 roku wsparła 40 tys. kandydatów w relokacji związanej z podjęciem nowej pracy. Jest jednym z największych pracodawców dla osób spoza UE na terenie Wspólnoty.

EWL oferuje pełne kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorców: od rekrutacji, przez legalizację pobytu i uzyskanie prawa pracy, po zapewnienie niezbędnego zakwaterowania. Firma inwestuje w rozwój technologii w obszarze HRTech i ImiTech (Imigration Technology), która może zwiększyć efektywność procesów związanych z globalną migracją i łączeniem pracodawców z dostępnymi zagranicą kandydatami. Firma należy do RPPG.

17. FAKRO

Drugi największy producent okien dachowych na świecie. Z małego rodzinnego zakładu rozwinął się w przemysłowego giganta, który dzisiaj prowadzi 11 zakładów produkcyjnych i 17 spółek dystrybucyjnych. Zatrudnia ponad 4 tys. osób. Okna Fakro można znaleźć na przeszło 60 globalnych rynkach. 70 proc. przychodów firmy stanowi eksport. Oprócz biznesu firma bardzo mocno stawia na edukację polskiego społeczeństwa. Tłumaczy, jak ważny jest rozwój kapitału społecznego, działalność firm globalnych oraz patriotyzm gospodarczy. Firma należy do RPPG.

18. FERMY DROBIU WOŹNIAK

Co godzinę wytwarza ponad pół miliona jaj w sieci 136 kurników. To największy producent jaj konsumpcyjnych i produktów przetwórstwa jajecznego w Europie. Zatrudnia ponad 2 tys. osób. Jaja z polskiej firmy są sprzedawane na 60 zagranicznych rynkach.

19. FORTE

Gigantyczny producent mebli notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z 1,3 mld zł przychodów, ponad miliard stanowił sam eksport. W zeszłym roku Forte sprzedało 2,5 mln sztuk mebli. Polskie szafy, stoły i kanapy są wysyłane na ponad 45 zagranicznych rynków.

20. G2A PL

Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, która zbudowała platformę e-commerce, gdzie zakupów dokonało już ponad 30 mln klientów. G2A to największa na świecie platforma sprzedażowa dla cyfrowej rozrywki. 40 tysięcy sprzedawców z całego świata może za jej pośrednictwem oferować gry, dodatki do gier, karty prezentowe, akcesoria czy oprogramowanie w postaci kodów i voucherów. G2A PL należy do Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych.

21. GREEN FACTORY

Jeden z największych europejskich producentów w zakresie warzyw i roślinnych dań gotowych. Jest częścią Green Holding, do którego, oprócz Green Factory, należą również takie spółki jak Green Crops (uprawy polowe), SVI (uprawy hydroponiczne) i GFL (logistyka chłodnicza), tworząc razem unikalny model biznesowy, zintegrowany łańcuch wartości „od pola do stołu”. Green Factory zatrudnia ponad 1500 osób, prowadzi 6 fabryk na terenie Europy (3 w Polsce oraz po jednej w Ukrainie, na Litwie i Węgrzech) i oferuje swoje produkty w kilkunastu krajach regionu.

Produkty firmy są dostępne dla klientów z kanału HoReCa (w tym do ponad 1000 restauracji McDonald's) oraz we wszystkich kluczowych sieciach detalicznych w regionie – od Biedronki, Lidla, Netto, Dino i Żabki w Polsce, po sieć Maxima w krajach bałtyckich, Silpo w Ukrainie czy Aldi, Spar i Penny na Węgrzech, a także u wielu innych klientów w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Green Factory oferuje swoje produkty pod własnymi markami Fit&Easy i Primavega, jak również pod markami swoich klientów. Firma należy do RPPG.

22. GRUPA KĘTY

W jej skład wchodzą 24 spółki, w tym 15 zagranicznych, zatrudniające łącznie blisko 5,5 tys. pracowników. Swoje produkty i usługi oferuje na blisko 60 zagranicznych rynkach. Zajmuje się głównie produkcją profili i komponentów aluminiowych, osłon przeciwsłonecznych czy produkcją opakowań giętkich i recyklingiem.

23. INPOST

Jedna z największych polskich firm logistycznych, która stworzyła sieć automatów Paczkomat® – samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24 godziny na dobę. Oprócz Polski, grupa działa już w 9 krajach. W Wielkiej Brytanii pracuje już 6 tys. polskich maszyn, a we Francji 4 tys.

24. INTER CARS

Europejski gigant w sprzedaży części motoryzacyjnych. W zeszłym roku spółka sprzedała produkty do aut, ciężarówek czy autobusów warte ponad 17 mld zł. Firma jest obecna na ponad 20 europejskich rynkach. Posiada 247 filii w kraju oraz 384 za granicą. Firma należy do RPPG.

25. LPP

Właściciel takich znanych marek ubrań, jak Reserved, Cropp, Sinsay, House, czy Mohito. Gdańskie LPP jest dzisiaj jedną z największych spółek odzieżowych w naszej części Europy. Swoje produkty sprzedaje na 40 światowych rynkach. Codziennie wysyła 3 mln sztuk odzieży do sieci ponad 2 tys. salonów. Połowa z nich znajduje się już poza granicami Polski, m.in. w Wielkiej Brytanii, Grecji czy we Włoszech.

26. MASPEX

Największy koncern spożywczy w naszej części Europy. Gromadzi już ponad 70 różnych marek. Wszystkich nie sposób tutaj wymienić, więc warto wspomnieć o tych najważniejszych, czyli sokach Tymbark, makaronach Lubella, dżemach Łowicz, ketchupie Kotlin, kakao Puchatek, przetworach Krakus czy Żubrówce. Polska żywność z Maspeksu trafia już na 70 zagranicznych rynków. Firma należy do RPPG.

27. MERCATOR MEDICAL

Jeden z największych producentów i dystrybutorów rękawic medycznych, odzieży jednorazowego użytku, obłożeń pola operacyjnego i innych środków ochrony. Historia krakowskiej firmy sięga roku 1989. Aktualnie w ofercie znajduje się około 120 pozycji. Mercator Medical dostarcza produkty do ponad 70 krajów na całym świecie. W dwóch z posiadanych obecnie trzech zakładów produkcyjnych w Tajlandii można wyprodukować do 230 mln sztuk rękawic miesięcznie. Firma należy do RPPG.

28. MLEKOVITA

Największy eksporter produktów mlecznych w Polsce. Mleko, sery, masła czy śmietany ich produkcji trafiają na 159 zagranicznych rynków, w tym do 28 krajów unijnych. W zeszłym roku podlaski koncern miał 6 mld zł przychodów, z czego 40 proc. pochodziło z eksportu.

29. MOKATE

Rodzinna firma co roku sprzedaje kaw, herbat i innych produktów spożywczych za ponad miliard złotych. 60 proc. przychodów pochodzi z eksportu. Do najpopularniejszych marek należą herbaty Loyd i kawy Mokate. Produkty z Ustronia trafiają na 73 zagraniczne rynki. Cała grupa składa się z 9 firm, z czego 6 znajduje się poza granicami kraju.

30. NOWY STYL

Największy producent mebli biurowych w naszej części Europy. Firma zatrudnia 7 tys. pracowników. Przychody przekraczają poziom półtora miliarda złotych. 88 proc. z tej kwoty pochodzi z eksportu, bo meble z Grupy Nowy Styl trafiają już na 100 zagranicznych rynków. Oprócz biur, firma wyposaża też największe stadiony świata, w tym te, gdzie był rozgrywany ostatni katarski Mundial.

31. OKNOPLAST

Produkuje 1,5 mln jednostek okiennych rocznie, które sprzedaje za pośrednictwem blisko 3,5 tys. salonów zlokalizowanych na terenie 19 krajów. Kiedy wiele lat temu ruszyła z ekspansją na kolejne europejskie rynki, mocno inwestowała w sport. Sponsorowała m.in. takie piłkarskie potęgi, jak: Inter Mediolan, Borussia Dortmund czy Olympique Marsylia.

32. OSHEE

Ich produkty cieszą się powodzeniem nie tylko w Europie, ale też w RPA, Kenii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Chinach, Indiach czy Australii. Oshee to jeden z czołowych producentów napojów izotonicznych w naszej części Starego Kontynentu. Marka przez kilka lat współpracowała z Robertem Lewandowskim. A w czerwcu tego roku postawiła na Igę Świątek, czym chce zyskać sobie jeszcze większy rozgłos na świecie. Firma należy do RPPG.

33. OTCF

Producent ubrań znanej marki 4F. Co drugi narciarz zjeżdża ze stoku w strojach z tą metką. W swoje stroje firma ubiera kadry olimpijskie ośmiu krajów, m.in. Polski, Łotwy, Grecji, Chorwacji czy Serbii. Polska firma jest obecna w 48 krajach, m.in. Czechach, Rumunii, Portugalii, Tajlandii, Japonii czy Katarze.

34. POLMLEK

Największa prywatna firma mleczarskiej ze stuprocentowym polskim kapitałem. Zatrudnia ponad 4 tys. ludzi, którzy pracują w 14 zakładach spółki w Polsce oraz jednym w Maroku. Dziennie są w stanie wyprodukować 4,5 mln litrów mleka. 52 proc. produkcji trafia na eksport do dziesiątek krajów zlokalizowanych na wszystkich kontynentach. Oprócz wyrobów mlecznych, grupa Polmlek produkuje również soki pod marką Fortuna, które poza Polską, są do kupienia m.in. w Chinach, USA, Turcji czy na Kubie.

35. POLPHARMA

Posiada 5 zakładów produkcyjnych oraz 4 ośrodki badań i rozwoju. Fabryki firmy opuszcza rocznie ok. 400 mln opakowań leków. W ciągu ostatnich 5 lat Polpharma uzyskała 106 patentów. W zeszłym roku przebiła magiczną barierę 4 mld zł z czego ponad 40 proc. stanowił eksport.

36. PRESS GLASS

Szklane tafle z tej polskiej firmy były wykorzystywane przy budowie wieżowców od Manhattanu przez centrum Kopenhagi, po warszawskie Śródmieście. Press Glass jest dzisiaj największym producentem szyb zespolonych w Europie. Przychody firmy wyniosły w zeszłym roku ok. 3,5 mld zł, z czego ponad dwie trzecie stanowił eksport.

37. PRONAR

Jeden z największych europejskich producentów maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa, branży komunalnej, recyklingowej czy transportowej. Produkty firmy są oferowane nie tylko we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także w Australii, Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej.

38. PRUSZYŃSKI

Gigant w produkcji stalowych pokryć dachowych i elewacyjnych. Firma oferuje całą gamę wyrobów koniecznych do budowy domów oraz obiektów przemysłowych: blachodachówek, blach trapezowych, rynien, kasetonów elewacyjnych, profili konstrukcyjnych oraz płyt warstwowych. W skład całej grupy wchodzi 20 spółek i kilka zagranicznych oddziałów: w Niemczech, Rumunii, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie i Słowacji. W zeszłym roku grupa przebiła 2,8 mld zł przychodów, z czego ponad jedna piąta pochodzi z eksportu.

39. RAWLPLUG

Potentat na rynku mocowań dla budownictwa i przemysłu, ale firmę powinni znać także ci, którzy kupowali kołki rozporowe, by zawiesić na ścianie zwykł obraz. Z ponad miliarda złotych przychodów za zeszły rok, 72 proc. stanowił eksport.

40. ROHLIG SUUS LOGISTICS

Jedna z największych firm logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia ponad 2 tys. osób pracujących w przeszło 30 oddziałach zlokalizowanych w 7 krajach, m.in. Słowenii, Rumunii, Czechach, na Węgrzech, w Kazachstanie. Oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw, w tym spedycję drogową, kolejową, lotniczą, morską, rozwiązania intermodalne i magazynowe. Firma należy do RPPG.

41. SELENA FM

Jeden z największych producentów chemii budowlanej na świecie. W skład grupy wchodzi 30 spółek działających w 19 krajach, na 4 kontynentach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Chinach, Rumunii, Turcji, Hiszpanii, Kazachstanie, Korei Południowej oraz we Włoszech. Produkty polskiej firmy można kupić na niemal 90 rynkach. Firma należy do RPPG.

42. STALPRODUKT

Jeden z największych europejskich producentów i eksporterów wysoko przetworzonych wyrobów ze stali. W zeszłym roku spółka zanotowała ponad 4,6 mld zł przychodów, z czego 55 proc. stanowił eksport.

43. STELMET

Zielonogórska spółka jest największym producent architektury ogrodowej w naszej części Europy. Z drewna świerkowego i sosnowego wytwarza płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki. Asortyment obejmuje 2,6 tys. wzorów, a praktycznie cała produkcja jest kierowana na eksport do ponad 25 krajów, przede wszystkim na rynek unijny.

44. SUEMPOL

Jeden z największych producentów łososia na świecie. Sprzedaje go praktycznie pod każdą postacią: świeży, wędzony na zimno, na gorąco, w plastrach, w kiełbaskach, w paprykarzu. Niedawno firmie po raz pierwszy udało się przebić magiczną granicę miliarda złotych przychodów. Ponad 80 proc. wpływów pochodzi z eksportu, bo łosoś z Bielska Podlaskiego trafia do 50 krajów.

45. SYNTHOS

Gigant polskiej chemii. Największy producent polistyrenu do spieniania w Europie, drugi największy gracz na światowym rynku kauczuków syntetycznych. Zatrudnia 3,6 tys. pracowników, prowadzi zakłady w 6 lokalizacjach. Swoje produkty dostarcza 3 tys. klientów na całym świecie, działając na 100 zagranicznych rynkach. Firma należy do RPPG.

46. TZMO

Toruński producent materiałów opatrunkowych i środków higienicznych dla szpitali i klientów indywidualnych. W zeszłym roku sprzedał produktów za ponad 3,3 mld zł, z czego 69 proc. stanowił eksport. Firma prowadzi oddziały na 16 zagranicznych rynkach, m.in. w Szwajcarii, Holandii, Danii, Indiach czy Stanach Zjednoczonych. Swoje produkty sprzedaje pod markami Bella, Seni, Pollena Eva czy Dr Max.

47. UNIMOT

Niezależna, multienergetyczna grupa kapitałowa, która sprzedaje olej napędowy, benzyny, biopaliwa, gaz płynny i ziemny, produkty asfaltowe, energię elektryczną, a także inwestuje w odnawialne źródła energii. Od kilku lat polska spółka jest członkiem stowarzyszenia Avia International, dzięki czemu zarówno w Polsce, jak i Ukrainie rozwija sieć stacji paliw Avia. Z ponad 13,3 mld zł przychodów Unimotu za 2022 rok, ponad 3,1 mld zł pochodziło z eksportu. Firma należy do RPPG.

48. GRUPA WIELTON

Należy do ścisłej czołówki największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych na świecie. Firma posiada w swoim portfolio również pięć zagranicznych marek: niemiecki Langendorf, francuski Fruehauf, włoski Viberti, brytyjski Lawrence David oraz hiszpański Guillen David. Przychody grupy Wielton za 2022 r. wyniosły 3,4 mld zł. Firma należy do RPPG.

49. WISS SAMOCHODY SPECJALNE

Polski producent samochodów specjalnych dla straży pożarnej, wojska czy policji oraz sprzętu pożarniczego, który dzięki pionierskim rozwiązaniom oraz stałemu rozwojowi stał się jednym z liderów na rynku światowym. Zakłady produkcyjne WISS zlokalizowane są w Polsce, Niemczech, Szwecji oraz w Czechach, a zasięg działalności obejmuje ponad 40 krajów i rozprzestrzenia się od Chile przez Wyspy Karaibskie, kraje afrykańskie, skandynawskie, przez Grenlandię po kraje europejskie i kraje Dalekiego Wschodu. Marka firmy jest rozpoznawalna zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, a samochody z logiem WISS stanowią flotę wielu jednostek straży pożarnej na różnych kontynentach. Firma należy do RPPG.

50. WIŚNIOWSKI

Jeden z największych w Europie producentów bram garażowych i przemysłowych, okien PVC, stolarki stalowej i aluminiowej oraz ogrodzeń. Zatrudnia ponad 2 tys. osób, a przychody firmy przebiły poziom miliarda złotych. Ich jedna trzecia pochodzi z eksportu. Produkty WIŚNIOWSKI dostępne są w 2,5 tys. punktów sprzedaży w Europie i ponad 30 krajach świata. Firma należy do RPPG.

