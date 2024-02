Sławomir Mentzen wprowadza firmę na giełdę. „Spełniam swoje biznesowe marzenie”

– Jestem na dobrej drodze do spełnienia mojego wielkiego biznesowego marzenia. Idę na giełdę! A tak dokładnie to nie ja, a moja firma zajmująca się doradztwem prawym – ogłosił w video na swojej stronie Sławomir Mentzen, od niedawna poseł Konfederacji, ale też prawnik i właściciel firmy doradztwa podatkowego.

Sławomir Mentzen o spełnianiu swojego biznesowego marzenia

Powtórzył, że zawsze chciał wprowadzić swoją spółkę na giełdę. Ta decyzja nie jest związana z jej problemami finansowymi. – Spółka na bieżąco przynosi dosyć duże zyski. Jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i głęboko wierzę, że dzięki temu ruchowi będzie w jeszcze lepszej. Dlaczego? Jak stanę się spółką publiczną i będzie można obracać moimi akcjami, zwiększy się transparentność i wiarygodności mojego biznesu. Jeśli spółka nie jest notowana, nie publikuje swoich sprawozdań, jest mniej wiarygodna – kontynuował.

Oferta publiczna planowana jest na marzec, a debiut giełdowy – na połowę br. Spółka ma być notowana na bocznym rynku giełdowym NewConnect. Mentzen zadeklarował, że zamierza wypłacać regularnie jak największą dywidendę.

Kancelaria Mentzen: rosną przychody

Kancelaria Mentzen notuje z roku na rok coraz wyższe przychody: z 1,08 mln zł w 2019 roku wzrosły one do 4,68 mln zł rok później, 11,84 mln zł w 2021 roku i 16,83 mln zł w 2022 roku do 21,55 mln zł w ub.r. Wpływy z doradztwa podatkowego poszły w górę z 3,7 mln zł w 2020 roku do 11,45 mln zł w 2022 i 14 mln zł w ub.r., a te z usług księgowych – z 979 tys. z 2020 roku, 2,97 mln zł rok później, 5,38 mln zł w 2022 roku i 7,55 mln zł w ub.r.

W firmie pracuje ok. 120 osób. Siedziba znajduje się w Toruniu, ma też biuro w Warszawie.

Obecnie 100 proc. akcji spółki Mentzen ma Fundacja Rodzinna Mentzen. Do spółki należą zaś udziały stanowiące 74,99 proc. kapitału i 49,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Kancelarii Mentzen. Sławomir Mentzen jest fundatorem swojej fundacji i drugim udziałowcem Kancelarii Mentzen (ma walory stanowiące 25,01 proc. kapitału i 50,01 proc. głosów).

Czytaj też:

Dziś Mentzen u Stanowskiego w Kanale Zero. Tak zareagowali internauciCzytaj też:

Posłowie kredytobiorcy. Rekordzista ma ich aż cztery