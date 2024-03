Bezrobocie w lutym. Obawy o wynik były zasadne

Według wstępnych danych, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2024 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,4 proc. w styczniu – poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej.





Bezrobocie w lutym nie wzrosło

Nie potwierdziły się więc obawy o to, że bezrobocie będzie rosło. Taki wzrost zanotowano w styczniu: o ile w grudniu bezrobocie wynosiło 5,1 proc., to to pierwszy miesiącu roku już 5,4 proc.

„W odniesieniu do lutego ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. (tj. 2,1 proc.)” – napisano w komunikacie. Wyjaśniono, że w miesiącach zimowych stopa bezrobocia jest zwykle corocznie wyższa niż w pozostałych miesiącach z powodu niższego natężenia prac sezonowych. „Jest to zjawisko cykliczne i naturalne” – dodano.

Według wstępnych danych, w końcu lutego 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było

846,5 tys. bezrobotnych

, z czego

13,7 tys. to obywatele Ukrainy.

„W porównaniu do stanu z końca lutego 2022 r. (początek wojny w Ukrainie) liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w urzędach pracy wzrosła blisko dziewięciokrotnie, a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,6 tys”. – napisano w komunikacie.

Czytaj też:

Ekspertka HR dla „Wprost": „W ciągu dekady, zarobki kobiet i mężczyzn powinny się zrównać"Czytaj też:

Wielki Piątek wolny od pracy? „Bardzo dobry pomysł"