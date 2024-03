Przeceny już nie w sieci. Popularna sieć zamyka e-sklep. Co ze stacjonarnymi?

W czerwcu 2021 roku zadebiutowała sieć Half Price, która sprzedaje markowe produkty w niskich cenach, za to wizualnie odstaje od znanych nam z centrów handlowych butików. Należąca do CCC sieć handlowa nawiązuje do brytyjskiej marki TK Maxx. Wkrótce Half Price zamknie sklep internetowy.

Half Price to sieć sklepów, za którą stoi marka CCC. Nawiązuje do popularnej w Polsce sieci TK Maxx, a więc sklepu oferującego końcówki serii w bardzo przystępnych cenach. Half Price działa w Polsce od 2021 roku Oba sklepy opierają się na modelu „off-Price”, czyli sprzedaży produktów w okazyjnych cenach. Nie organizują promocji, wyprzedaży i nie udzielają rabatów. W ofercie mają produkty różnych producentów. To buty, ubrania, dodatki, wyposażenie domu. Często są to pojedyncze sztuki. Na bieżąco „dojeżdżają” kolejne rzeczy, więc asortyment zmienia się dużo częściej niż w typowych sklepach. Pierwszy stacjonarny sklep ruszył w czerwcu 2021 roku, wkrótce dołączył do niego sklep internetowy. Najwyraźniej nie porwał on klientów, bo sieć zadecdowała o zamknięciu go z ońcem marca. „Drogi Kliencie, z dniem 01.04.2024 r. sklep online halfprice.eu zostanie zamknięty. Jeżeli posiadasz Konto Klienta, możesz dokonywać w nim zakupów do dnia 31.03.2024 r. włącznie. Po tym dniu w dalszym ciągu dostępne będzie też wsparcie dla Klientów, którzy złożyli zamówienia — zwroty i reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem sklepu. Zapraszamy do sklepów stacjonarnych HalfPrice w Polsce i za granicą, które w tym roku otwierać się będą w kolejnych lokalizacjach” – czytamy na stronie internetowej sieci sklepów. Obecnie sklepy Half Price działają w ponad 100 lokalizacjach w Polsce, a także w Austrii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Łotwie i na Węgrzech. Czytaj też:

