Akcje właściciela centrum przy Marywilskiej w dół. W ograniczaniu szkód pomogło oświadczenie

W niedzielę wieczorem firma Mirbud, właściciel hali przy Marywilskiej 44, zapowiedziała jej odbudowę. Komunikat giełdowy nie zawiera jednak dodatkowych informacji na temat wielkości przyszłego centrum handlowego i tego, czy dotychczasowi najemcy będą mieć pierwszeństwo w zawieraniu umów. W spalonym centrum znajdowało się blisko 1400 punktów handlowych. Spółka poinformowała też, że hale były ubezpieczone.

Mirbud jest właścicielem hali przy Marywilskiej

Być może ta informacja uspokoiła inwestorów, bo jak informuje Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB, akcje spółki spadły tylko o ponad 5 proc. na otwarciu notowań 13 maja. po wydarzeniach, które miały miejsce w miniony weekend. Hale targowe na ulicy Marywilskiej w Warszawie, które należą do spółki Marywilska 44, których z kolei właścicielem jest Mirbud, spłonęły w niewyjaśnionych okolicznościach.

– Warto wspomnieć, że spółka Mirbud działa we wszystkich segmentach związanych z działalnością budowlaną, natomiast spółka Marywilska 44 jest związana z działalnością inwestycyjną w nieruchomości. Pod względem przychodów spółka Marywilska 44 była relatywnie mało znacząca dla całej grupy kapitałowej Mirbud. Spółka Marywilska 44 w raporcie za 2023 wygenerowała przychody na poziomie 61 mln złotych, przy skonsolidowanych przychodach Mirbud na poziomie 3,322 mld zł – pisze Stajniak.

Spółka Mirbud osiągnęła w ostatnim czasie historyczne szczyty pod względem cen na giełdzie powyżej 10 zł za akcję i charakteryzuje się relatywnie niskimi wycenami na poziomie ok. 1,2 dla wskaźnika ceny do wartości księgowej oraz nieco powyżej 7 dla wskaźnika ceny do zysku. Spółka za IV kwartał poprzedniego roku wygenerowała wzrost przychodów na poziomie 23,5% r/r oraz wzrost zysku netto na poziomie 150 proc. r/r. Spółka ma opublikować skonsolidowany raport za I kwartał tego roku 23 maja. Warto jednak wspomnieć, że dopiero w kolejnych komunikatach spółka poinformuje w jaki sposób ostatnie wydarzenie wpłynie na przyszłe wyniki finansowe.

– Trudno mówić, że w przypadku spółki Mirbud nastąpiła paniczna wyprzedaż. Marywilska 44 to jedynie niewielki procent działalności całej spółki. Akcje traciły na otwarciu ok. 5 proc., ale później strata została zneutralizowana do ok. 2,2 proc. Akcje notowane są na poziomie powyżej czwartkowych dołków przy 10,3 zł – podsumowuje Stajniak.

