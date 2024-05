400 tys. zł dla przedsiębiorców do wzięcia

Rozwój start-upów to temat od lat obecny na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Przedsiębiorcy mówią „nie ma pieniędzy na wsparcie”. Akceleratory mówią „może to i dobrze, że nie ma ich za dużo, bo to pozwala na lepszą weryfikację projektów”.

Co na to największa w Polsce agencja wspierająca młodych przedsiębiorców, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)? – Mogę uspokoić, że te pieniądze są – uspokaja Marcin Seniuk, dyrektor departamentu rozwoju start-upów w PARP. – Są programy wspierające start-upy finansowo, inkubacyjnie, akceleracyjnie. Są właśnie uruchamiane. To środki z perspektywy finansowej 2021-2027 – mówi w rozmowie z Wprost. Dla kogo granty z PARP "Start-up" to bardzo szerokie pojęcie. Dla kogo te środki są, a dla kogo na pewno nie? Jak tłumaczy Seniuk, o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które chcą założyć biznes i osoby fizyczne, które nie planują założyć biznesu, ale chcą przejść szkolenie, program mentoringowy, który pozwoli im ocenić, na ile ich koncepcja jest weryfikowalna i może generować sprzedaż. Natomiast osoby, które już mają spółkę i innowacyjny produkt zapraszamy do programów akceleracyjnych, w których mogą otrzymać grant do 400 tys. zł, ale przede wszystkim możliwość współpracy z rynkiem. Kiedy rekrutacja do programu? Zobacz materiał wideo.

