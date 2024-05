Kto i jak pomoże kupcom z Marywilskiej 44? Padła deklaracja ZUS ws. składek

12 maja, ok. godz. 3 w nocy z sobotę na niedzielę, w centrum handlowym Marywilska 44 w Warszawie, wybuchł nagle olbrzymi pożar. Zniszczeniu uległy hale, w których znajdowało się ok. 1400 sklepów, w wyniku czego wielu sprzedawców straciło dorobek całego swojego życia.

Jak wynika z relacji naszych reporterów, spora grupa poszkodowanych nadal gromadzi się na miejscu za ustawionymi barierkami, aby na własne oczy zobaczyć pogorzelisko i ogrom strat. – Jest smutek, zupełna pustka, bezsens. Całą noc nie spałam – mówi jedna z kobiet w rozmowie z Piotrem Barejką z „Wprost”.

Pomoc dla ofiar pożaru przy Marywilskiej 44

Skutki gigantycznego pożaru centrum handlowego przy Marywilskiej 44 to tragedia dla tysięcy rodzin. Od rana z całej Polski płyną kolejne deklaracje pomocy dla poszkodowanych, którzy z dnia na dzień znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W nocy na platformach crowdfundingowych powstało chociażby mnóstwo prywatnych zbiórek, na których zbierane są pieniądze dla ofiar pożaru.

Kilka godzin po zdarzeniu komunikat w sprawie wydał również warszawski Ratusz, w którym słowami rzecznik prasowej Moniki Beuth przekazano, że miasto dokona wszelkich starań, aby pomóc poszkodowanym i ich rodzinom. Chęć pomocy zadeklarował również Mariusz Frankowski, czyli wojewoda Mazowiecki.

ZUS pomoże w spłacie składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiedział, że pomoże kupcom w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania ulg i umorzeń. „Przedsiębiorcy, którzy borykają się z utratą płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty” – poinformował ZUS w komunikacie przesłanym w poniedziałek do mediów.

"We wszystkich placówkach ZUS w Warszawie – na specjalnie oznaczonych stanowiskach obsługi klientów – przedsiębiorcy mogą uzyskać informację o możliwych formach pomocy, w tym odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty" – poinformował ZUS w odpowiedzi na pytania zadane przez money.pl.

Komunikat ZUS dla ofiar pożaru

Na stronach ZUS-u pojawił się już oficjalny komunikat, skierowany do wszystkich ofiar pożaru centrum handlowego. W dniach od 13 do 17 maja, w godz. od 8 do 15, pod specjalnym numerem telefonu 22 590 25 01 przedsiębiorcy z Marywilskiej mogą uzyskać informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek.

"Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl)" – czytamy.

