Mocny kwiecień na rynku pracy. Jest kilka zaskoczeń

Od marca 2024 roku liczba pracodawcy publikują coraz więcej ofert pracy. W kwietniu 2024 roku było ich 267 tys., w 2023 roku – 269 tys., w 2022 roku – 308 tys., w 2021 roku – 283 tys. a w 2019 roku – 287 tys. Zdecydowanie gorszy był kwiecień 2020 roku – 142 tys. ofert świadczy o niepewności, jaką pracodawcy odczuwali w pierwszych tygodniach pandemii.

Analityk Grant Thornton jest zdania, że optymizmem może napawać też fakt, że w kwietniu w poprzednich latach zwykle liczba ofert pracy lekko spadała wobec marca (kiedy rozpoczynają się rekrutacje sezonowe w rolnictwie, gastronomii czy turystyce, więc ofert jest najwięcej). Tym razem jednak tak nie było – liczba ogłoszeń była w kwietniu 2024 roku nieco wyższa niż w marcu. „Być może to tylko efekt pogodowy (wyjątkowo ciepły tegoroczny kwiecień), ale nie ulega wątpliwości, że pracodawcy są na dobrej drodze do wyjścia z rekrutacyjnego kryzysu, w jakim byli w ostatnim roku” – napisał we wstępie do analizy.

Rynek pracy. Coraz więcej ofert pracy dla prawników

To nie koniec zaskoczeń. „W kwietniu największy wzrost liczby ofert pracy w ujęciu rocznym zanotowaliśmy w branży prawniczej – pracodawcy opublikowali tu aż o 40 proc. więcej ofert niż rok temu. Duży wzrost widoczny jest też wśród pracowników fizycznych (22 proc.). Natomiast spadki dynamiki ofert w kwietniu zanotowaliśmy wśród ogłoszeń dla pracowników IT (-29 proc. r/r), pracowników HR (-11 proc. r/r) oraz dla finansistów (-10 proc. r/r)” – czytamy w zestawieniu.

Hojni pracodawcy

Od ponad roku średnia liczba benefitów w ofertach, np. kart sportowych, prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenia, utrzymuje się na wysokim poziomie. W kwietniu 2024 roku pracodawcy oferowali średnio 6,9 zachęt na jedną ofertę, najwięcej w historii badania. Niezmiennie – najczęściej oferowane są szkolenia, pakiet medyczny i karta sportowa, a także wysokie wynagrodzenie czy elastyczny czas pracy.

Fala zwolnień w polskich firmach?

W mediach pojawia się niepokojąco wiele informacji o zwolnieniach w firmach w różnych regionach. Rodzi to pytanie o ryzyko wzrostu bezrobocia, które od miesięcy kształtuje się na poziomie ok. 5 proc. i należy do najniższych w Europie.

Czy jest się czego obawiać? W najnowszym „Biuletynie” Polski Instytut Ekonomiczny Polskie zauważył, że mimo wysokich kosztów pracowniczych, chcą zatrudniać nowych pracowników. Z badania przeprowadzonego na początku maja przez PIE w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że do końca kwietnia 2024 r. 12 proc. firm zatrudniło nowych pracowników, a dwa razy więcej (24 proc.) planuje to zrobić w kolejnych miesiącach 2024 r. Należy zauważyć, że wśród firm, które zwiększyły zatrudnienie w br., 69 proc. planuje kolejne rekrutacje jeszcze w tym roku. Natomiast wśród tych, które do końca kwietnia nie zwiększyły zatrudnienia, 18 proc. planuje to zrobić w kolejnych miesiącach 2024 r.

Więcej o tym badaniu piszemy w artykule poniżej.

Czytaj też:

Masowe zwolnienia na horyzoncie? PIE przeanalizował zapowiedzi firmCzytaj też:

Gdzie w UE praca jest najtańsza, a gdzie najdroższa? Dane niemieckiego urzędu