Orlen z rekordowymi spadkami przychodów i zysków. To najgorsze wyniki od dwóch lat

Przychody Orlenu spadły o 25,4 proc. rok do roku, osiągając 82,3 miliarda złotych, a zysk netto wyniósł 2,8 miliarda złotych, co stanowi spadek o 69,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku. Wynik EBITDA LIFO, uwzględniający m.in. zdarzenia jednorazowe i ruchy na zapasach, wyniósł 8,4 miliarda złotych, co oznacza spadek o 41,2 proc. rdr.

Mimo ogólnie słabszych wyników, segment rafineryjny odnotował wzrost dochodowości, a dystrybucja gazu pozostaje najmocniejszym elementem finansowym spółki. Sektor energetyczny również wykazał poprawę, choć petrochemia zanotowała jedynie minimalny zysk. Niższe ceny gazu ziemnego wpłynęły pozytywnie na koszty operacyjne, ale negatywnie na wyniki segmentu wydobywczego.

„Cele zadeklarowane w strategii Grupy ORLEN do 2030 są zgodne z kierunkami rozwoju rynku, ale ich realizacja jest znacząco opóźniona. Musimy nadrabiać zaległości, a tam gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo – zweryfikować wcześniejsze założenia. Aby możliwa była realizacja strategicznych celów, część projektów inwestycyjnych wymaga znacznego przyspieszenia. Wiemy jak to zrobić. Szczegółowy kierunek zweryfikowanych działań przedstawimy w aktualizacji strategii, którą opublikujemy do końca tego roku" – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen.

Prognozy zebrane przez Bloomberga były nieco bardziej optymistyczne, przewidując przychody na poziomie 78,61 miliarda złotych, zysk EBITDA LIFO w wysokości 8,52 miliarda złotych oraz zysk netto rzędu 3,1 miliarda złotych. Mimo tego, inwestorzy wykazują coraz większy optymizm, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście giełdowej ceny akcji Orlenu.

Kwartalne wyniki Orlenu są teraz w pełni porównywalne rok do roku, po tym jak 2023 rok był pierwszym pełnym rokiem raportowania wyników po przejęciu Lotosu i PGNiG. Integracja tych spółek była kluczowym elementem strategii ekspansji Orlenu, jednak trudne warunki rynkowe i zmienne ceny surowców stanowią nadal wyzwanie.

Orlen od czerwca 2023 roku zaprzestał publikowania wartości modelowej marży petrochemicznej ze względu na aktualizację formuły. Ceny gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii spadły o 27 proc. w porównaniu kwartał do kwartału do 142 PLN/MWh, a na europejskim rynku TTF o 36,7 proc. do 119 PLN/MWh.

Czytaj też:

W Polsce brakuje surowców mineralnych. Mamy głównie węgiel i miedź. A co z resztą?Czytaj też:

Orlen inwestuje w startupy. „Stary biznes przestanie być rentowny”