Poczta Polska z nową usługą. Będzie wprowadzana stopniowo

Poczta Polska wprowadza w niektórych placówkach nową usługę: klienci będą mogli zlecać błyskawiczne przelewy Express Elixir bezpośrednio przy pocztowym okienku. Poczta Polska będzie realizowała przelewy w systemie Express Elixir przy współpracy z Bankiem Pocztowym. Operatorem będzie Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Z czasem usługa ma zostać rozszerzona na wszystkie placówki w kraju.

– Udostępnienie przelewów natychmiastowych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju, przybliży klientom możliwość korzystania z nowoczesnych usług finansowych, niezależnie od ich miejsca zamieszkania czy dostępu do bankowości elektronicznej — powiedział Piotr Alicki, prezes Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

To gest w kierunku osób, które nie korzystają z bankowości internetowej, a chcą zlecić przelew błyskawiczny w okienku banku.

Trudna sytuacja finansowa Poczty Polskiej

Od kilkunastu tygodni informujemy o trudnej sytuacji państwowego operatora. Nie są to niestety wyłącznie „biznesowe plotki”: pod koniec kwietnia nowy prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz wystosował list do pracowników. Przyznał w nim, że państwowy operator odnotował największą historyczna stratę za 2023 rok. – Wkrótce upublicznione zostaną wyniki finansowe Poczty za ubiegły rok. Dokładnych kwot nie mogę jeszcze podać, jednak jest to największa historyczna strata – napisał Mikosz.

Mimo to zmagająca się z trudnościami Poczta Polska zadłuża się. Jak dowiedziała się pod koniec maja „Rzeczpospolita", spółka zaciągnęła 1,2 mld zł kredytu pod dwie prestiżowe nieruchomości w Warszawie: działki przy ul. Towarowej i ul. Worcella. Nie pogrąży jej to jednak, bo ratunkiem będzie przelew z Ministerstwa Aktywów Państwowych w wysokości ok. 700 mln zł. Pieniądze mogą trafić na konto operatora w ciągu najbliższych dni lub tygodni.

Gazeta wyjaśnia, że Poczta Polska wystąpiła do resortu aktywów państwowych z wnioskiem o wypłacenie jej rekompensaty za straty poniesione w czasie pełnienia funkcji operatora wyznaczonego w latach 2021–2022. Ministerstwo przekazało wniosek do weryfikacji Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE), a regulator zaakceptował go i odesłał do resortu, dając tym samym zielone światło do dokonania przelewu. Tym samym spełniono już wszystkie wymogi znowelizowanej ustawy prawo pocztowe i nic nie blokuje wysłania pocztowcom należnych im pieniędzy.

