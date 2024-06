Polska w światowej czołówce! Ta branża generuje 4,5 proc. naszego PKB i zatrudnia 465 tys. osób

Sektor usług biznesowych jest jednym z filarów polskiej gospodarki, zachowując swoją globalną konkurencyjność. Obecnie w Polsce działa ponad 1,8 tys. centrów usług BPO, SSC/GBS, IT i R&D, a zatrudnienie w sektorze ma w tym roku osiągnąć 465 tys. osób. Ponad 80 proc. tych miejsc pracy tworzą inwestorzy zagraniczni, ale rośnie liczba polskich firm, które sięgają po usługi centrów biznesowych, szukając oszczędności w czasach wysokich kosztów. Outsourcing procesów biznesowych pozwala im skupić się na kluczowych wyzwaniach strategicznych oraz zmniejszyć koszty nawet o ponad 20 proc.

Potencjał i wartość rynku BPO dla polskich firm

„BPO to jest w tej chwili wizytówka polskiej gospodarki i niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ten sektor, nastawiony na obsługę firm zagranicznych, to jest ok. 40 mld dol. czystego eksportu” – mówi Dariusz Brzeziński, dyrektor zarządzający Centrum BPO w Meritoros. „Ten eksport generowany przez działające w Polsce firmy, które eksportują swoje usługi dla koncernów zagranicznych, przewyższa eksport takich branż jak przemysł meblarski czy nawet spożywczy. To jest wielka siła, która dotychczas pracowała na rzecz klientów globalnych, natomiast teraz coraz częściej działa to też na rzecz firm polskich”.

W 2023 roku sektor BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych, wygenerował około 4,5 proc. polskiego PKB. Choć dotychczas dominowały w nim firmy zagraniczne, polskie przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług BPO. Według raportu ABSL („Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce”) na koniec I kwartału 2023 roku inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 83,6 proc. miejsc pracy w tym sektorze i zarządzali 69,4 proc. centrów usług biznesowych w Polsce. Ta tendencja zaczyna się zmieniać, a polskie firmy coraz chętniej korzystają z usług centrów BPO.

Outsourcing procesów biznesowych

„Coraz większa grupa rodzimych przedsiębiorstw, idąc śladem globalnych liderów, też przekazuje do outsourcingu dużą część swoich operacji, typu operacje księgowe, kadrowe, ale i szerzej, operacje związane z wszystkimi procesami back office’u, jak np. administracja, windykacja, IT” – dodaje Brzeziński.

Do outsourcingowania procesów skłania polskie firmy przede wszystkim rosnące koszty utrzymania pracowników, niedobór specjalistów oraz wysokie ceny energii. W obliczu tych wyzwań przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów na redukcję kosztów i dalszy rozwój. Outsourcing pozwala im skupić się na strategicznych wyzwaniach oraz zmniejszyć koszty o ponad 20 proc. Według wewnętrznych analiz Meritoros rynek usług BPO dla polskich firm jest już wart około 7,3 mld zł.

„Z usług outsourcingu korzystają przede wszystkim duże i średnie firmy, zatrudniające powyżej 100–150 pracowników, ponieważ wtedy można lepiej zoptymalizować procesy i te korzyści, na przykład kosztowe, są bardziej widoczne. Ponadto istotna jest też kwestia profesjonalizacji – średnie i duże firmy wymagają już bardzo zaawansowanych systemów i specjalistów, a firmy outsourcingowe, które mają właśnie takie zaplecze, są dla nich naturalnym partnerem i pozwalają im osiągać korzyści” – mówi Dariusz Brzeziński.

Polski rynek usług BPO pozostaje bardzo konkurencyjny w skali globalnej. Z danych ABSL wynika, że w Polsce działa obecnie ponad 1,8 tys. centrów usług BPO, SSC/GBS, IT i R&D, a prognozowane zatrudnienie w sektorze w tym roku wynosi 465 tys. osób. Od 2019 roku w sektorze powstało aż 100 tys. nowych miejsc pracy.

„Polska jest globalnie w pierwszej piątce pod względem lokalizacji centrów usług wspólnych i centrów BPO. Decyduje o tym wiele czynników: kompetencje ludzi, infrastruktura i bliskość do klientów” – wyjaśnia ekspert. „Tradycyjnie takim wielkim hubem BPO są Indie, natomiast Polska jest postrzegana jako kraj, który oferuje zarówno relatywnie niskie koszty, jak i bardzo dobre kompetencje. Stąd też europejskie firmy bardzo chętnie korzystają z usług firm polskich, które organizują te procesy w Polsce, bo jakość i wartość dodana jest wysoka, a jednocześnie koszty są na bardzo dobrym poziomie”.

Czytaj też:

Rosja rozpoczęła drugi etap ćwiczeń z taktyczną bronią jądrową. Jednostki sąsiadują m.in. z PolskąCzytaj też:

Mistrz Europy i świata specjalnie dla „Wprost”: Polski zespół radzi sobie bardzo dobrze