Orfinger: Żeby zniszczyć polską przedsiębiorczość trzeba czegoś ekstremalnego

35 lat temu w życie weszła tzw. ustawa Wilczka, która regulowała zasady prywatnej działalności gospodarczej i wprowadziła Polskę w gospodarkę wolnorynkową. Od tego czasu wizerunek przedsiębiorcy mocno się zmienił. – My naszą działalność rozpoczęliśmy jeszcze w poprzednim systemie. Moja żona, która jest twarzą marki Dr Irena Eris, zawsze mówiła, że przed 1989 rokiem była w społecznej świadomości krwiopijcą, a po transformacji nagle stała się business woman, płacącą podatki i tworzącą miejsca pracy – powiedział w wywiadzie dla Wprost.pl Henryk Orfinger, współzałożyciel Dr Irena Eris.

To nie jest kraj dla przedsiębiorców

Choć kapitalizm ma w Polsce już 35 lat, przedsiębiorcy wciąż zwracają uwagę na to, że nie jest im zbyt łatwo. – Dzisiaj marzymy o tym, by wrócić do czasów ustawy Wilczka, bo życie stało się bardzo skomplikowane. Mamy, moim zdaniem, nadregulacje, które komplikują nam życie i utrudniają działalność gospodarczą. Ale mimo to świetnie dajemy sobie radę – powiedział w wywiadzie dla Wprost.pl Henryk Orfinger.

– Osiem lat rządów PiS nie było okresem przyjaznym dla polskiej przedsiębiorczości, a mimo to gospodarka rozwijała się dobrze i przedsiębiorstwa dawały sobie radę. My jesteśmy na tyle sprawni i na tyle dobrze działamy, że drobne, nieprzyjazne ruchy, nie są w stanie zmienić tego, jak działamy. Żeby zniszczyć polską przedsiębiorczość trzeba czegoś bardziej ekstremalnego – dodał.

Forum Wolności Gospodarczej

W związku z 35-leciem wprowadzenia tzw. ustawy Wilczka redakcja Wprost przygotowała pierwszą edycję Forum Wolności Gospodarczej. Na ten unikatowy projekt medialny składa się szereg raportów i rankingów, ilustrujących najważniejsze sektory polskiej gospodarki.

W ramach projektu powstał także raport dotyczący wizerunku polskiego przedsiębiorcy, pokazujący to, jak zmieniała się percepcja prywatnego biznesu w ciągu 35 lat polskiego kapitalizmu.

Czytaj też:

20 największych firm farmaceutycznych w Polsce. Rocznie produkują leki za 26 mld złCzytaj też:

To kluczowy sektor gospodarki. Zatrudnia miliony, generuje prawie 10 proc. PKB