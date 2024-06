„Największe umowy w historii”. Andrzej Duda o efektach wizyty w Chinach

Prezydent Andrzej Duda przebywa z oficjalną wizytą w Chinach. Jeszcze przed wylotem zapowiedział, że stawia sobie przy tej okazji dwa ważne cele.

Porozumienia dot. Eksportu polskiej żywności do Chin

Pierwszym jest handel. „Podpiszemy kilka ważnych porozumień. Mamy nadzieję na otwarcie chińskiego rynku na nasze produkty, a także na chińskie inwestycje w Polsce. Drugim komponentem jest element bezpieczeństwa, w tym rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chiny mają relacje z Białorusią, więc także będę chciał poruszyć z Przewodniczącym ChRL sprawę tego, co dzieje się u naszych granic” – czytamy na profilu Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych.

W poniedziałek prezydent Polski spotkał się z premierem Chin Li Qiangiem. Efektem rozmów jest kilka porozumień dotyczących eksportu polskiej żywności do Chin. Andrzej Duda podejrzewa, że to „największe umowy w historii”, które „otwierają w istotnym stopniu rynek chiński dla polskiego rolnictwa”.

– Do końca roku będziemy mieli tzw. regionalizację, jeśli chodzi o możliwość sprzedaży drobiu w Chinach. To jest dla naszych producentów drobiu — a jesteśmy potęgą drobiarską w skali Europy — informacja niezwykle ważna. Do końca roku wszystkie związane z tym kwestie będą na pewno domknięte i ta regionalizacja drobiu będzie na pewno załatwiona — mówił.

Polska będzie czwartym krajem świata, który będzie miał tę regionalizację (korzystają z niej m.in. Francja i Stany Zjednoczone).

Xi Jinping chce zwiększyć zakupy z Polski?

Nie jest oczywiście żadną tajemnica, że polski eksport do Chin to tylko ułamek tego, co my sprowadzamy z Państwa Środka. Zwrócił na to uwagę Andrzej Duda na briefingu prasowym. Dodał, że import produktów z Chin do Polski przewyższał 15-krotnie wartość produktów eksportowanych z naszego kraju do Chin.

Jeśli wierzyć słowom prezydenta, chiński przywódca chciałby zmienić tę proporcję na korzyść Polski. Prezydent Duda wyraził nadzieję, że „w wyniku rozmów i zawartych dzisiaj porozumień w niedługim czasie stanie się to faktem”.

