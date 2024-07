Animacja Disneya zarobiła miliard dolarów. To tegoroczny rekord

Disney odnotował spektakularny sukces dzięki swojej najnowszej animacji. „W głowie się nie mieści 2” (oryg. „Inside Out 2” ) podbiło box office, przekraczając próg miliarda dolarów w zaledwie 19 dni po premierze, co stanowi nowy tegoroczny rekord.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z fenomenalnego wyniku osiągniętego w tak krótkim czasie. Sukces tego filmu to zasługa niesamowitej kreatywności zespołu Pixar. Po raz kolejny udowadniamy, że publiczność na całym świecie wybiera się do kin na wspaniały film” – powiedział Tony Chambers, wiceprezes wykonawczy Disneya ds. dystrybucji filmowej.

Premiera „W głowie się nie mieści 2” znacząco wpłynęła na tegoroczne wyniki box office, które wcześniej borykały się z problemami. Według danych Comscore, sprzedaż biletów w USA przed premierą filmu była o 25 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Jednak po premierze najnowszej animacji Disneya, wyniki znacznie się poprawiły.

Deficyt przychodów ze sprzedaży biletów w USA zmniejszył się z 27 do 19 proc. Tegoroczna suma sprzedaży biletów szacowana jest na od 8,1 do 8,4 miliarda dolarów, w porównaniu do około 9 miliardów dolarów z okresu przed pandemią. Jednym z czynników wpływających na początkowy spadek był strajk scenarzystów, ale prognozy na drugą połowę roku są znacznie lepsze.

„W głowie się nie mieści 2” to opowieść kontynuująca losy bohaterów z pierwszej części, które zyskały ogromną sympatię widzów na całym świecie. Film łączy w sobie głęboką emocjonalność z humorem, co sprawia, że jest atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Najnowsza animacja Disneya pozostaje najbardziej dochodowym filmem roku i jest pierwszym, który przekroczył miliard dolarów od czasu premiery „Barbie” w lipcu 2023 roku. Dołączyła tym samym do elitarnego grona ośmiu filmów Disneya i Pixara, które zarobiły ponad miliard dolarów ze sprzedaży biletów. W tym zaszczytnym gronie znajdują się również takie hity jak „Iniemamocni 2”, obie części „Krainy Lodu” oraz dwie ostatnie części „Toy Story” .

Czytaj też:

Mocno zdziwiła ich porażka Świątek. „Rozpoczęła doskonale”Czytaj też:

Żaden polityk nie budzi zaufania większości Polaków. Sondaż szokuje