Fortum: Lider nowoczesnych rozwiązań energetycznych w Polsce

Dziś Fortum oferuje nie tylko ciepło, ale także energię elektryczną i gaz, zdobywając uznanie zarówno wśród klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Jak firma buduje swoją pozycję na rynku? Kluczem są innowacje, doskonała obsługa klienta oraz oferta dostosowana do potrzeb współczesnych odbiorców.

Gwiazda Jakości Obsługi 2024: Fortum na czele wśród dostawców energii

Fortum stawia jakość obsługi klienta na pierwszym miejscu, co potwierdza tytuł „Gwiazda Jakości Obsługi 2024”. To prestiżowe wyróżnienie jest dowodem na to, że firma nieustannie dąży do doskonałości w zakresie obsługi, oferując nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Dzięki zaangażowaniu w tworzenie pozytywnych doświadczeń klientów, Fortum zdobywa zaufanie i lojalność odbiorców, zarówno w segmencie indywidualnym, jak i biznesowym.

Skandynawskie podejście do jakości i innowacji

Jako firma o skandynawskich korzeniach, Fortum czerpie inspirację z najlepszych praktyk w dziedzinie innowacji, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Współcześni klienci coraz częściej poszukują rozwiązań, które łączą korzyści ekonomiczne z dbałością o środowisko oraz elastyczność dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Fortum odpowiada na te oczekiwania, oferując nowoczesne modele zakupu energii, które umożliwiają pełną kontrolę nad zużyciem energii i lepsze zarządzanie wydatkami. Wybór dostawcy energii to dziś decyzja strategiczna, a Fortum jako partner rozumiejący potrzeby klientów, jest gotowe sprostać wyzwaniom przyszłości.

Fortum Power Smart: Nowa jakość dla klientów indywidualnych

Fortum wprowadza na rynek nową ofertę dla klientów indywidualnych – Fortum Power Smart. Oferta ta zapewnia maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo cenowe. Aktualna cena prądu dla klientów indywidualnych jest niższa niż ustawowa, a w przyszłym roku będzie także korzystniejsza od średniej ceny taryfowej oferowanej przez największych dostawców energii w Polsce. Dzięki temu klienci Fortum mogą liczyć na realne oszczędności, a dodatkowe usługi, takie jak wsparcie dla domu czy opieka nad zwierzętami, zwiększają komfort i wygodę korzystania z oferty. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania w dowolnym momencie bez kar umownych oraz z elastycznymi opcjami rozliczeń.

Dyrektor ds. Produktów i Rozwoju Biznesu B2C, Wojciech Hetmański, podkreśla: "Wprowadzenie nowego produktu energetycznego jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Łączymy elastyczność i stabilność cenową, aby sprostać ich oczekiwaniom."

Więcej informacji na temat nowej oferty Fortum oraz usług dodatkowych można znaleźć na stronie internetowej firmy lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.