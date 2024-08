Wolne w piątek 16 sierpnia? Firmy zapominają o ważnej zasadzie

Niektórzy już cieszą się na długi sierpniowy weekend, a inni wcale nie potrzebują wolnego piątku 16 sierpnia, bo nie mają na ten dzień żadnych szczególnych planów. Wiele firm chce jednak uszczęśliwić pracowników na siłę i wysyła ich na przymusowy urlop.

Przymusowy długi urlop

Pracodawcy często naciskają na pracowników, aby wykorzystywali urlop w tzw. długie weekendy. Spodziewają się wtedy mniej pracy, nie potrzebują pełnej „obstawy”, więc działy kadr rozsyłają maile z informacją, że dzień wypadający między dniem ustawowo wolnym od pracy a weekendem (tak będzie w układzie 15/16 sierpnia) jest wolny. Życzą miłego dnia – i tyle.

Tymczasem próba wysłania pracownika na przymusowy urlop może być kwalifikowana jako naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego poza jedną sytuacją: gdy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia, firma może go zobowiązać do wykorzystania zaległego urlopu. Jest to jedyna sytuacja, w której urlop udzielany jest bez wniosku pracownika.

Co może zrobić pracownik?





Ponadto pracownicy powinni również liczyć się z koniecznością wykorzystania dni urlopu zaległego najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego (art. 168 kodeksu pracy). Wyznaczenie pracownikowi terminów, w których ma wykorzystać urlop w sytuacji, gdy zbliża się 30 września, a pracownikowi przysługuje urlop zaległy, również nie wymaga zgody pracownika.

Jeśli pracodawca chce zamknąć biuro 16 sierpnia i nie potrzebuje tego dnia pracowników, powinien udzielić im dodatkowego bezpłatnego dnia.

Co więc mogą zrobić pracownicy, których pracodawca chce wysłać na przymusowy długi weekend? Zgodnie z prawem może odmówić, ale w praktyce to trudniejsze, bo może skutkować wejście ma firmą na wojenną ścieżkę. Dlatego decyzja o tym, czy walczyć o swoje prawa, czy postawić na swoim, należy do pracownika.

