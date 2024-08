TVP zarobiła miliony na igrzyskach olimpijskich. To rekordowa kwota

Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu Telewizja Polska osiągnęła znaczący wzrost przychodów, sięgających łącznie 22,5 miliona złotych. Kwota ta pochodzi z różnych źródeł, takich jak tradycyjna reklama telewizyjna, sponsoring, akcje specjalne, a także reklama w internecie. Warto podkreślić, że jest to wzrost aż o 156 procent w porównaniu do poprzednich igrzysk, które miały miejsce w Tokio.

Według informacji przekazanych przez Wirtualne Media, w każdej kategorii reklamy odnotowano wzrost przychodów, z największym skokiem w reklamie internetowej.

Znaczący udział w przychodach TVP miały zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i firmy prywatne. W gronie dziesięciu największych reklamodawców znalazły się m.in. Orlen i PGE, reprezentujące sektor państwowy, a także Allegro, właściciel marki Dolina Noteci – DNP, Unilever, Orange, Maspex, Jeronimo Martins (Biedronka), Media Expert i New Balance

Warto zaznaczyć, że uzyskane 22,5 miliona złotych to również wynik o 156 procent wyższy niż ten osiągnięty podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Dodatkowo, w porównaniu z imprezą w Japonii, znacząco wzrosła oglądalność – aż o 8,6 miliona odbiorców, co stanowi prawie 50-procentowy wzrost. Należy jednak pamiętać, że transmisje z Tokio odbywały się głównie w nocy i wczesnym rankiem, co miało wpływ na niższą oglądalność.

TVP zwróciła również uwagę, że przychód uzyskany z igrzysk w Paryżu przewyższył ten osiągnięty podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz podczas igrzysk w Londynie w 2012 roku, które odbywały się w strefie czasowej bardziej sprzyjającej polskim widzom.

Donald Tusk ogłosił, że Polska będzie starać się o organizację Igrzysk Olimpijskich. – Biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to możemy mówić o roku 2040 lub 2044 – wyjaśnił premier.

