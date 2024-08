Finansowy gigant zwolni 3 proc. załogi. Ma oddział również w Polsce

Zgodnie z danymi na koniec 2023 roku w Mastercard zatrudniał 33 400 osób. Około 67 proc. z nich pracuje poza Stanami Zjednoczonymi w ponad 80 krajach.

Zwolnienia w Mastercard

Firma zapowiada redukcję zatrudnienia, która jest elementem restrukturyzacji. W zeszłym miesięcy dyrektor finansowy tej jednaj z największych organizacji płatniczych na świecie Sachin Mehra ogłosił, że do końca kwartału firma odnotuje jednorazowy odpis restrukturyzacyjny w wysokości 190 milionów dolarów. W konsekwencji konieczne jest znalezienie oszczędności we wszystkich oddziałach na świecie.

W komunikacie przesłanym do pracowników firma wyjaśniła, że zmiany organizacyjne, które niedawno zostały wprowadzone, mają „przyspieszyć wzrost i odblokować zdolności inwestycyjne w długoterminowe możliwości”. „Wraz z wprowadzeniem zmian planujemy przesunąć zasoby do obszarów wzrostu" – czytamy dalej w oświadczeniu, do którego dotarł Bloomberg.

Firma zapowiedziała, że chce wejść na nowe rynki i wzmocnić dział zajmujący się cyberbezpieczeństwem i przeciwdziałaniem oszustwom.

W komunikacie opisującym planowany rozwój firmy zabrakło ważnej informacji: nie wszyscy dotychczasowi pracownicy będą uczestniczyć w nowych działaniach. Poinformowano prawdzie, że pracę straci 3 proc. zatrudnionych, ale nie określono, które działy i kraje są najbardziej zagrożone zwolnieniami. Amerykańskie media przewidują, że w sumie pracę straci około tysiąca osób.

Pracownicy, których dotknie redukcja etatów, mają zostać poinformowani o zwolnieniach do 30 września.

Potwierdzenie płatności na życzenie

W sierpniu pisaliśmy o Mastercard w kontekście cyfryzowania potwierdzeń płatności w sklepach. To ten kawałek papieru, którego większość z nas nie potrzebuje, ale sprzedawcy i tak niekiedy go automatycznie drukują. Typowy hipermarket zużywa rocznie około 10,6 tysiąca rolek papieru na wydruki potwierdzeń. W związku z tym firma wprowadza nowy standard płatności, w którym wyeliminowany zostanie obowiązek drukowania potwierdzeń.

Sprzedawcy nie będą musieli już automatycznie oferować klientom wydruków, a kopie mogą być przechowywane cyfrowo – informuje serwis „Bankier”.

– Wykorzystujemy technologię, aby wspierać zrównoważoną gospodarkę i promować wybory korzystne dla środowiska – powiedziała Marta Życińska, dyrektorka polskiego oddziału Mastercard Europe.

