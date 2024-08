Dramatyczne uprowadzenie w Poznaniu. Przedsiębiorca uwolniony z bagażnika

Trzem mężczyznom zagraża kara pozbawienia wolności do dziesięciu lat za uprowadzenie poznańskiego przedsiębiorcy. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach, policja zatrzymała sprawców na jednej ze stacji benzynowych, gdzie okazało się, że porwany mężczyzna był przetrzymywany w bagażniku samochodu.

Dramatyczne uprowadzenie w Poznaniu

W poniedziałkowy poranek poznańska policja została powiadomiona o zaginięciu właściciela firmy z branży usługowej. Jak wynikało ze zgłoszenia, przedsiębiorca został porwany prosto ze swojego biura. – Po kilku godzinach intensywnej pracy operacyjnej, przeszukania nagrań z kamer monitoringu oraz zebraniu informacji, śledztwo doprowadziło policjantów do jednej z miejscowości pod Poznaniem – relacjonuje mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Ekipa pościgowa z wydziału kryminalnego natychmiast udała się we wskazane miejsce. Podczas patrolu w okolicy stacji paliw zauważono pojazd, który odpowiadał rysopisowi auta poszukiwanego. – W bagażniku tego samochodu funkcjonariusze odkryli skrępowanego przedsiębiorcę. Dwóch sprawców zostało natychmiast zatrzymanych. Jeden z nich okazał się być klientem porwanego biznesmena. Trzeci z podejrzanych został zatrzymany dwie godziny później w innej lokalizacji – przekazał Borowiak.

Z dostępnych informacji wynika, że motywem działania porywaczy była próba wymuszenia wykonania pewnej usługi. Mężczyźni pojawili się w biurze ofiary, grożąc mu, zmusili go do opuszczenia budynku i wejścia do bagażnika. Żądali także 8 tysięcy złotych. W trakcie ich gróźb, na miejscu pojawili się policjanci, co zakończyło akcję – informuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zarzuty i postępowanie sądownicze

Zebrany przez policję materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej Poznań Nowe Miasto. Podejrzanym postawiono zarzuty uprowadzenia oraz wymuszenia rozbójniczego. Jak poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak, żaden z zatrzymanych nie przyznał się do zarzucanych im czynów, choć jeden z nich złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych.

Zgodnie z polskim prawem, za takie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na wniosek policji i prokuratury. Sąd zdecydował się na tymczasowe aresztowanie, jednak z możliwością warunkowego zwolnienia. Prokuratura rozważa złożenie zażalenia na tę decyzję – dodał Wawrzyniak.

Sprawa jest w toku, a poznańska policja kontynuuje działania mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

