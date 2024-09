Te opakowania znikną niebawem ze sklepowych półek. Decyzja KE

W czerwcu br. Komisja Europejska zdecydowała, że nie będzie można już sprzedawać pojemników zawierających niebezpieczną substancję bisfenol A (BPA). Dotyczy to przede wszystkim żywności w puszkach, ale też powlekanych puszek metalowych, czy plastikowych butelek wielokrotnego użytku.

Żywność czy napoje w puszkach są praktycznym sposobem na zaopatrzenie się w żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Skąd decyzja UE w tej sprawie? Ma ona związek z oceną Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), według której "BPA ma potencjalnie szkodliwy wpływ na układ odpornościowy”. Z kolei przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) bisfenole zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne, toksyczne dla reprodukcji, a także jako substancje zaburzające gospodarkę hormonalną.

Czego dotyczy zakaz?

Zmiana dotyczy stosowania BPA w opakowaniach takich jak:

Powlekane puszki metalowe,



Plastikowe butelki po napojach wielokrotnego użytku,



Chłodnice do dystrybucji wody,



Artkuły kuchenne, których można używać w kuchence mikrofalowej.



Konsumenci mogą być jednak spokojni, gdyż powyższe opakowania nie znikną z dnia na dzień. Zakaz ma zostać wprowadzony w życie pod koniec tego roku, jednak nie wszystkie produkty w opakowaniach zawierających BPA znikają od razu ze sklepowych półek. Producenci mogą liczyć na okres przejściowy trwający od 18 do 36 miesięcy (3-letni okres dotyczy przedmiotów jednorazowych przeznaczonych do napełniania przetworów owocowych, warzywnych i przetworów rybnych, wyrobów, w przypadku których nanoszona jest powłoka na zewnętrzną powierzchnię metalu oraz na elementy profesjonalnych urządzeń do produkcji żywności). W tym czasie będą mieli możliwość opracowania alternatyw niezawierających substancji BPA i wprowadzenia ich na rynek.

