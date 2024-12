Wysmakowany prezent na święta? Od SodaStream!

Produkty SodaStream. Więcej niż fajne prezenty na święta

SodaStream pokazuje, że woda gazowana może obejść się bez plastiku, a codzienne nawadnianie przestaje być z nią nudne. Bo smakowanie życia zaczyna się od... bąbelków!

W ofercie marki znajdziesz stylowe saturatory do gazowania wody, wielorazowe butelki oraz syropy smakowe. Kupując je w prezencie na święta, inspirujesz do ekologii. Wyrażasz troskę o zdrowie najbliższych i ich regularne nawadnianie. Zachęcasz wreszcie do wyjątkowych doświadczeń. Napoje na bazie wody z bąbelkami dodają smaku domówkom, zabawom z dziećmi, wieczorom we dwoje, SPA w domu czy spotkaniom z rodziną.

Saturatory SodaStream. Prezenty świąteczne, które odmieniają każdy dzień

To dzięki saturatorom wodę gazowaną można przygotować samodzielnie w kilka chwil. Wystarczy nalać wodę kranową do butelki, zamontować w ekspresie i wypuścić bąbelki w dowolnej ilości.

Woda gazowana jest dzięki temu zawsze na wyciągnięcie ręki. Bez konieczności dźwigania ciężkich zgrzewek i wyrzucania plastikowych butelek. Bez wybierania między przyjemnością a dobrem środowiska. Bez potrzeby dostosowywania swojego gustu do standardów producentów. To zmienia świat i… codzienność obdarowanej osoby. Popatrz!

Miłośnik wody gazowanej cieszy się dokładnie takim smakiem, na jaki ma ochotę. Zwolennik ekologii nawadnia się bez zmartwień o stan środowiska. Amator designu podnosi prestiż swojej kuchni stylowym urządzeniem premium. A gospodarz najlepszych imprez w rodzinie? Wznosi domówki na wyższy poziom z drinkami na bazie wody gazowanej.

Saturator Art. Bąbelkowy zawrót głowy… z nutą retro

W ofercie wciąż pojawiają się nowe modele saturatorów o udoskonalonej technologii i oryginalnym designie. Wśród nich uwagę zwraca model Art. Jako jedyny ma styl retro i dźwignię do wypuszczania gazu. Ale to nie oznacza, że pasuje wyłącznie do kuchni vintage. Choć na pewno spodoba się amatorom tej estetyki.

Nowoczesny rys i wiele kolorów do wyboru sprawiają, że saturator Art świetnie prezentuje się w każdym wnętrzu. Postawisz na uniwersalną biel, szykowną czerń, delikatny błękit, a może odważną czerwień? Ekspres jest teraz dostępny również w limitowanej edycji GOLD. Jego złote elementy zalśnią pod choinką elegancją i ekskluzywnością.

Saturator Ensō. Japoński design, jakość SodaStream

Dla tych, co cenią sobie luksusowy design, jest też inna propozycja: saturator Ensō. To więcej niż urządzenie do kuchni. To minimalistyczne dzieło sztuki, którego projekt wyszedł spod ręki samego Naoto Fukasawy — wielokrotnie nagradzanego projektanta mebli i urządzeń.

Esencja nowoczesnego minimalizmu została tu zamknięta w zdecydowanej konstrukcji i połyskującym wykończeniu. Z pewnością docenią ją esteci, którzy widzą wartość w luksusowym połączeniu funkcjonalności z designem najwyższej klasy.

Syropy SodaStream. Uniwersalny prezent na święta ze smakiem

Przyjemność nawadniania nie musi kończyć się na wodzie gazowanej. Jeżeli masz wśród najbliższych miłośników słodkich napojów z bąbelkami, dobrze o tym wiesz. A czy wiesz, że z SodaStream możesz podarować bliskim w prezencie na święta zupełnie nowe doświadczenia smakowe?

Syropy z autorskiej linii Crafted oferują połączenia składników, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Ananas & Jalapeño, Brzoskwinia & Imbir albo Grejpfrut & Kwiat Czarnego Bzu zrobią furorę jako prezenty na gwiazdkę. Możesz również wybierać spośród smaków egzotycznych owoców, a nawet popularnych napojów (także w wersji bez cukru). Pepsi, Mirinda albo 7Up domowej roboty? Ale frajda!

Syropy smakowicie uzupełniają moktajle i koktajle. Kto wie, czy dzięki nim nie obudzisz w bliskiej osobie zainteresowania sztuką barmańską. Różnorodne smaki rodzą apetyt na szlifowanie tych umiejętności i dzielenie się efektami z najbliższymi.

Sprawdź więcej świątecznych inspiracji na prezent »

Wielorazowe butelki. Ekotrend nie tylko dla ekologów

A może wybierzesz na prezent na święta wielorazową butelkę? Stanowi ona obecnie jeden z najpopularniejszych trendów ekologicznych. Bo pozwala zaspokoić pragnienie w każdym miejscu bez konieczności kupowania wody w plastikowych butelkach. To sprawia, że taki upominek przyda się nie tylko ekologom i miłośnikom zdrowego trybu życia. Wykorzystają go wszyscy, którzy nie chcą rozstawać się z ulubionymi bąbelkami poza domem.

Butelka My Only Bottle od SodaStream wyróżnia się stylowym, minimalistycznym designem. A do tego ma optymalną pojemność 500 ml. W sam raz na spacer, trening czy do pracy. Jeżeli jednak wolisz większy model, wybierz litrową butelkę Fuse. Pasuje do większości saturatorów, ale można mieć ją przy sobie w każdym miejscu. Nowoczesny design, estetyczny motyw i niewielka waga sprawiają, że szkoda zostawiać ją w domu.

Świąteczne prezenty od SodaStream. Pojedynczo, a może w zestawie?

Pomysł na praktyczne prezenty na święta od SodaStream można wybrać dla każdego. Bo przecież każdy potrzebuje zdrowego nawodnienia i… odkrywania smaku w codzienności. Już wiesz, co kupić na święta bliskim?

Wiedz, że na gwiazdkę nie musisz wybierać! W ofercie SodaStream znajdziesz teraz pakiet, który pozwala czerpać pełną przyjemność z bąbelkowania. Świąteczny zestaw obejmuje:

czarny Ekspres SodaStream ART™

cylinder z gazem CO2 CQC Różowy

butelkę SodaStream Fuse 1l

zestaw Crafted Grejpfrut & Kwiat Czarnego Bzu 330 ml + 1 litrowa butelka Fuse.

To dobry wybór, jeśli przygotowujesz wspólny prezent na święta albo szukasz pomysłów na prezenty świąteczne dla rodziny. Nie zwlekaj jednak z zakupem, bo to edycja limitowana! Możesz też skomponować własny zestaw. Po prostu dodaj do koszyka to, co najbardziej spodoba się bliskim, i świętujcie ze smakiem.