Problem z wyszukaniem roboty. Mamy kilka prędkości na rynku pracy

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2025 roku wyniosła 5,6 proc., pozostała na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Bez pracy jest w Polsce obecnie 868,3 tys. osób – o 2,2 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Za to pracodawcy zgłosili do urzędów pracy tylko 35,4 tys. wolnych miejsc pracy. To spadek o 14 proc. Pracodawcy naczęściej szukają pracowników biurowych, sprzedawców, magazynierów i pracowników produkcji.

Proces poszukiwania pracy to miesiące prób

47 proc. badanych, którzy zmienili pracę w ciągu ostatnich dwóch lat, szukało jej maksymalnie dwa miesiące, a 17 proc. mniej niż miesiąc – wynika z badania przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl w lipcu 2025 roku.

Zatrudnienie najszybciej znajdują osoby w wieku 18-24 lata. Co piąty poszukujący zajęcia (21 proc.) potrzebował na to mniej niż miesiąc, a połowa zakończyła poszukiwania w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy. Podobnie osoby w wieku 25 – 44 lat – około połowa z nich znajduje nowe miejsce w tym samym czasie.

Wedlug autorów badania sytuacja zaczyna się zmieniać po 45. roku życia. „W tej grupie spada odsetek szybkich rekrutacji, a rośnie liczba osób, które szukają pracy trzy miesiące lub dłużej. Największe wyzwania mają osoby powyżej 55. roku życia, choć 45 proc. z nich wciąż znajduje pracę stosunkowo szybko (w ciągu dwóch miesięcy lub krócej)” – wyjaśniają autorzy badania.

Im mniejsze miasto tym dłużej trzeba szukać pracy

Czas poszukiwania pracy zależy w Polsce nie tylko od umiejętności czy determinacji, lecz niestety także od miejsca, w którym się mieszka. W największych miastach (powyżej pół miliona mieszkańców) 21 proc. badanych znalazło zatrudnienie w mniej niż miesiąc, a ponad połowa zakończyła poszukiwania w ciągu dwóch miesięcy lub krócej.

W miastach średniej wielkości, liczących od 100 do 499 tys. mieszkańców, ponad połowa respondentów znalazła zatrudnienie w ciągu dwóch miesięcy lub krócej, jednak częściej niż w metropoliach proces poszukiwania pracy trwał od trzech do sześciu miesięcy. Najtrudniej o zatrudnienie jest na wsi i w małych miastach.

