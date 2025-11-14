Debata „Wprost”: 35 lat franczyzy w Polsce – ewolucja, rewolucja i przyszłość

Od pierwszej restauracji McDonald’s do ponad 1350 systemów franczyzowych w Polsce. Franczyza opanowała polski handel, a nasz kraj stał się liderem w tym sektorze w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Ale, czy ten rozwój będzie trwał wiecznie?

Trzy i pół dekady temu zaczęły się przemiany gospodarcze w Polsce. Po ustawie Wilczka, która weszła w życie w 1989 r., doszło do eksplozji przedsiębiorczości wśród Polaków. Powstały pierwsze setki tysięcy prywatnych działalności gospodarczych. Obok tego w kraju zadebiutowały zagraniczne modele franczyzowe, a Polacy zaczęli otwierać pierwsze sklepy, restauracje czy stacje benzynowe pod szyldem znanych międzynarodowych marek. Jak po minionych 35 latach można ocenić rozwój franczyzy w Polsce – jak wyglądały początki, które momenty po drodze można uznać za przełomowe, wreszcie przed jakimi wyzwaniami będzie stała cała branża? O tym porozmawiamy podczas debaty „Wprost”.

Kto weźmie udział w debacie?

Do grona naszych panelistów zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli biznesu, nauki, jak i administracji. W debacie wezmą udział:

Filip Puchalski, Commercial Director w Xtreme Brands

Damian Ozga, wiceprezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Marcin Bonicki, Franchisee Business Partner, McDonald’s Polska

Dr Marta Ziółkowska, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Szkoła Główna Handlowa

Adam Abramowicz, szef zespołu ds. franczyzy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

O czym będziemy rozmawiać?

W trakcie naszej dyskusji będziemy chcieli poruszyć między innymi takie tematy:

Jak zaczynała się franczyza w Polsce? Jakie były początki i które momenty można uznać za przełomowe?

Skąd taki sukces modelu franczyzowego w Polsce? Jakie przewagi ma franczyza nad prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie na własny rachunek?

Czy franczyza to zawsze samograj, a każdy punkt pod znaną marką to gwarancja sukcesu? Jakie są największe ryzyka i atuty biznesu franczyzowego w Polsce?

Czego brakuje franczyzodawcom, a czego brakuje franczyzobiorcom? Czego oczekiwaliby od siebie nawzajem, a czego oczekiwaliby od państwa?

Jaka przyszłość czeka branżę? Jakie największe wyzwania stoją przed nią w kolejnych latach?

Debata odbędzie się 18 listopada 2025 r. o godz. 10:00 w redakcji „Wprost”. Relacja z tego wydarzenia będzie dostępna w formie wideo na naszym kanale YouTube oraz do przeczytania na łamach Wprost.pl.

