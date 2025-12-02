InPost poszerza wpływy w Wielkiej Brytanii. Współpraca z gigantem

– InPost UK ma deal z eBayem w Wielkiej Brytanii. eBay jest gigantyczną platformą na tamtym rynku, u nas są nieobecni, ale dla nas w Wielkiej Brytanii jest to – był to zawsze złoty Graal. I właśnie nam się to udało – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPostu w filmiku zamieszczonym w serwisie X.

Dzięki nowemu partnerstwu klienci w Wielkiej Brytanii kupujący i sprzedający na platformie eBay będą mogli korzystać z ogólnokrajowej sieci paczkomatów i punktów Out of Home (OOH) InPost.

InPost na Wyspach nie ma oferty dla Polaków

Najnowsze dane brytyjskiego urzędu statystycznego pokazują, że coraz więcej Polaków decyduje się na powrót z Wielkiej Brytanii – liczba Polaków wyjeżdżających z Wysp trzykrotnie przewyższa liczbę nowych imigrantów z Polski. Powodem są zmiany w polityce migracyjnej, czyli zaostrzone przepisy wizowe, a także ograniczenia dotyczące pracy i studiów, oraz pogarszająca się ogólna sytuacja gospodarcza na wyspach.

To nie są zmartwienia Rafała Brzoski, ponieważ oferta firmy InPost nie jest skierowana do rodaków, tylko do wszystkich osób mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Lawinowy wzrost znaczenia inPostu w Wielkiej Brytanii

Paczkomaty InPost zaistniały na Wspach w 2014 roku, a działalność firmy nabrała tempa w 2020 roku, kiedy firma mogła się pochwalić dostarczeniem 2 mln paczek. Zaledwie rok później Brzoska wprowadził usługę natychmiastowych zwrotów i InPost dostarczył już 8 mln paczek Brytyjczykom.

Sytuację zmieniło wprowadzenie nowych usług i znaczące przejęcie firmy Menzies Distribution (30 proc. udziałów w 2023 roku, a pozostałe 70 proc. w 2024 roku). Po przejęciu Menzies, które nastąpiło w maju 2025 roku, InPost stał się jednym z największych operatorów logistycznych na brytyjskim rynku, który może odpowiadać za 30 proc. przychodów grupy InPost. II kwartał 2025 roku zamknął z wynikiem 65 mln dostarczonych przesyłek w UK.

Obecnie firma ma ponad 12 tys. punktów w Wielkiej Brytanii. W całej Europie automatów paczkowych ze znakiem InPost jest już około 57 tysięcy i prawie 90 tysięcy punktów OOH (z ang. Out of Home).

