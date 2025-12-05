Magdalena Krucz nową prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Nominację wręczyli minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś.

Magdalena Krucz jest związana z branżą turystyczną od początku swojej kariery zawodowej, którą rozpoczęła w biurze podróży specjalizującym się w organizacji turystyki przyjazdowej.

Do Polskiej Organizacji Turystycznej dołączyła w 2004 r. Od tego czasu odpowiadała m.in. za realizację kampanii promocyjnych, w tym takich projektów jak „Polska – kraj partnerski targów ITB w Berlinie 2011”, kampania z udziałem czołowych polskich sportowców „Polska. Więcej niż myślisz”, program odbudowy popytu na ofertę turystyczną Polski na rynkach zagranicznych, dni polskiej turystyki i sportu podczas Wystawy EXPO w Osace, warsztaty dla zagranicznych biur podróży „Buy Poland” oraz kongres „Turystyka Przyszłości”, który odbył się pod koniec września br. w Kołobrzegu.

Popularyzowała także Polskę za granicą, koordynując działania promocyjne Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przed objęciem funkcji prezesa POT‑u pełniła rolę dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju i odpowiadała za planowanie działań promocyjnych w Polsce i za granicą. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej – kierunku Gospodarka Turystyczna.