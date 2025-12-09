Firmowe imprezy i świąteczne prezenty bardzo interesują skarbówkę

Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy do jakiej wartości mogą wręczyć prezent pracownikom lub kontrahentom, aby uniknąć kłopotów ze skarbówką. Nie każdy podarunek i nie każda świąteczna impreza jest neutralna podatkowo.

Jeżeli świąteczne niespodzianki dla pracowników zostaną sfinansowane ze środków ZFŚS, to poniesionych na ten cel wydatków pracodawcy nie zaliczą do firmowych kosztów na podstawie wskazanych przepisów, a preznety dla ulubionych kontrahentów muszą mieć określoną wartość.

Firmowe imprezy świąteczne interesują urząd skarbowy

Wydatki ponoszone na organizację świątecznych imprez oraz okolicznościowych spotkań firmowych dla pracowników, co do zasady kwalifikowane są przez urzędy skarbowe jako tzw. koszty pracownicze. Ale wbrew pozorom takie imprezy nie mogą sprowadzać się wyłącznie do spotkania towarzyskiego czy wspólnego świątecznego posiłku!

Ich celem powinna być integracja zespołu, wzmocnienie więzi pomiędzy pracownikami a firmą oraz poprawa efektywności pracy, która w dłuższej perspektywie przełoży się na przychody. O celach świątecznych imprez pracownicy powinni się dowiedzieć wcześniej i nie może to być zabawa ani tym bardziej picie alkoholu. Wyjątkiem jest finansowanie prezentów i spotkań z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Inaczej sytuacja ma się z współpracownikami i kontrahentami. Wydatków na imprezę dotyczącą osób świadczących usługi w modelu B2B nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Tu w grę wchodzi charakter reprezentacyjny wydatków.

Labirynt interpretacji świątecznych prezentów

Świąteczne prezenty dla pracownilków to dla skarbówki po prostu darowizny, a skoro tak to nie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z drugiej strony, skarbówka ma na koncie interpretację, z której wynika, że wydatki poniesione na upominki dla pracowników z okazji Świąt Bożego Narodzenia, czy Mikołajek mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów, jeżeli są formę gratulacji, uznania lub uczczenia powszechnie przyjętego święta.

Co innego kontrahenci. Bez podatku dochodowego można im przekazać prezent o wartości do 200 zł, pod warunkiem, że osoba obdarowana nie jest w firmie zastrudniona na etacie lub na umowie cywilnoprawnej. Co do zasady - alkohol nigdy nie jest kosztem podatkowym, podobnie jak prezenty luksusowe.

