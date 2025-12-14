Dostałeś prezent od szefa? Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz początek 2026 roku to czas firmowych spotkań wigilijnych, noworocznych i wręczania prezentów pracownikom. Dla wielu firm to element budowania relacji i docenienia zespołu, jednak w praktyce pojawiają się pytania o skutki podatkowe takich świadczeń. Czy udział w spotkaniu integracyjnym lub otrzymanie świątecznego upominku oznacza konieczność zapłaty podatku?

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie każde świadczenie otrzymane od pracodawcy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Kluczowe znaczenie ma charakter świadczenia oraz jego związek z wykonywaną pracą – podkreśla Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Spotkanie integracyjne z prezentami i bez

Wątpliwości najczęściej dotyczą firmowych spotkań świąteczno-noworocznych, w których uczestniczy cały zespół. Stałym elementem wielu takich spotkań są upominki od pracodawcy.

– Jeśli świąteczne spotkanie ma charakter integracyjny, jest dostępne dla wszystkich pracowników i nie wiąże się z indywidualnymi korzyściami materialnymi (np. wręczeniem prezentów o znacznej wartości), to uczestnictwo w nim nie generuje przychodu dla pracownika. W takiej sytuacji nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego ani składek na ubezpieczenia społeczne – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy podczas wydarzenia pracownicy otrzymują coś „konkretnego” o jasno określonej wartości. Wówczas mogą pojawić się obowiązki podatkowe po stronie pracodawcy.

– Jeżeli podczas spotkania pracownik otrzymuje świadczenia o wymiernej wartości, takie jak bony, karty podarunkowe czy drogie upominki, mogą one zostać uznane za przychód ze stosunku pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek uwzględnić ich wartość przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS – wyjaśnia ekspert podatkowy inFaktu.

Czytaj też:

5 tys. zł od św. Mikołaja. To Polacy zrobiliby z pieniędzmi

Prezenty z ZFŚS

Istotne znaczenie ma również źródło finansowania świątecznych prezentów. Jeśli prezenty finansowane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i spełniają określone warunki, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do wysokości 1000 zł rocznie.

– Szef też może zdecydować, że przekaże drobne prezenty, które można kwalifikować jako darowizny. Warto zaznaczyć, że darowizny od osób niespokrewnionych, do kwoty 5733 zł w ciągu 5 lat, podlegają zwolnieniu. W przypadku, gdyby szef był bardzo hojny, od nadwyżki pracownik musiałby zapłacić podatek – zauważa Juszczyk.

Reasumując, sam udział w firmowym spotkaniu świątecznym nie generuje przychodu dla pracownika. Natomiast w przypadku świadczeń o określonej wartości konieczne jest ich prawidłowe zakwalifikowanie oraz ustalenie źródła przychodu w celu rozliczenia podatku i składek.

Czytaj też:

Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 14 grudnia?Czytaj też:

Te osoby najbardziej cieszy wolna Wigilia. Sondaż dla „Wprost"