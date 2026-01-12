Jak usamodzielnić całą swoją firmę? 4 proste kroki

Czy zdarza Ci się mieć takie dni, że od rana do nocy gasisz pożary? Telefon, mail, pracownicy, problemy klientów, decyzje „na już”. Wracasz do domu zmęczony i z tyłu głowy kołacze się jedna myśl: „Przecież nie po to zakładałem firmę, żeby być jej niewolnikiem.”

Jeśli chcesz, żeby firma działała sprawnie bez Twojej ciągłej ingerencji, nie wystarczy „poukładać zespołów”. Trzeba usamodzielnić całą firmę krok po kroku, zaczynając od ludzi, którzy mają Cię odciążyć. Poniżej pokazuję, jak do tego podejść w praktyce.