90 lat historii na licytacji. ROTR idzie pod młotek

ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie, której historia sięga 1926 roku, po latach świetności ostatecznie zakończyła działalność. Przedsiębiorstwo przez dekady należało do największych zakładów mleczarskich w kraju, a kluczowy wpływ na jego rozwój miało wsparcie UNICEF po II wojnie światowej, dzięki któremu możliwe było uruchomienie produkcji mleka w proszku. Kolejne inwestycje, modernizacje i wprowadzanie nowych technologii pozwalały zakładowi stopniowo zwiększać skalę działania oraz rozszerzać ofertę.

Trudna sytuacja

W latach 90. spółdzielnia oddała do użytku magazyny wyrobów gotowych, uruchomiła nową masłownię oraz linię UHT, umożliwiającą szybkie i efektywne przetwarzanie mleka w wysokiej temperaturze. Początek XXI wieku przyniósł kolejne sukcesy — możliwość eksportu mleka w proszku i UHT do Unii Europejskiej, a w 2004 roku otwarto halę przeznaczoną do produkcji serów. W rezultacie w 2009 roku ROTR plasował się na 9. miejscu wśród największych spółdzielni mleczarskich w Polsce.

Sytuacja zakładu zaczęła się jednak komplikować. W październiku 2018 roku Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość ROTR. Na trudną kondycję finansową wpłynęły zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Embargo na eksport do Rosji zablokowało rynek odbierający około 30 proc. produkcji, a dodatkowo były prezes usłyszał zarzuty dotyczące niegospodarności i działań na szkodę spółdzielni, których wartość śledczy oszacowali na ponad 60 mln zł. Postępowanie przeciwko niemu, rozpoczęte w lutym 2024 roku, jest skomplikowane i może potrwać jeszcze kilka lat.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk starał się utrzymać zakład w ruchu, świadcząc usługi dla firm zewnętrznych, aby zabezpieczyć miejsca pracy i pokryć część kosztów stałych. Podejmowano również próby sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości, jednak nie przyniosły one rezultatu, mimo obniżania ceny. Wobec braku nabywców rozpoczęto etapową sprzedaż maszyn i urządzeń, aby choć częściowo zaspokoić roszczenia wierzycieli, wśród których są m.in. rolnicy dostarczający mleko.

Sprzedaż nieruchomości

Obecnie syndyk ogłosił sprzedaż kluczowych nieruchomości należących do ROTR. Oferta obejmuje zabudowane i niezabudowane grunty o powierzchni 88 440 mkw., zlokalizowane przy ulicy Mleczarskiej w Rypinie. Cena minimalna za całość wynosi 17 075 000 zł. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych kompleksów, jednak preferowane będą oferty obejmujące cały majątek. Aby przystąpić do postępowania, potencjalni nabywcy muszą wpłacić wadium w wysokości 10 proc. wartości wybranego składnika majątku. Termin składania ofert upłynął 17 grudnia 2025 roku, a ich otwarcie odbyło się dzień później.

Upadłość ROTR to bolesny koniec ponad 90-letniej historii, w wyniku którego straty poniosło ponad 1,1 tys. osób związanych ze spółdzielnią. Majątek firmy trafia teraz na sprzedaż, co jest ostatnim etapem procesu likwidacji jednego z ważniejszych niegdyś zakładów mleczarskich w Polsce.

