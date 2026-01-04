Co nas czeka w 2026 r., rozgrywanie Europy i rok luster. Nowy „Wprost”

„Rozgrywanie Europy”. W 2026 roku przerwanie przez Rosję wojny będzie mniej prawdopodobne niż próba przeniesienia jej z Ukrainy na wschodnią flankę NATO. Jakub Mielnik o tym, czego możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach.

„Rok przedwyborczych napięć”. To będzie pierwszy od trzech lat rok bez wyborów, ale politolodzy twierdzą, że i tak pójdzie na zmarnowanie jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów obywateli – analizuje Eliza Olczyk.

„Przed nami rok lustra”. – Wewnętrzne niepokoje nas osłabiają, ale na zewnątrz mamy energię wzrostu, wyróżnimy się na tle innych państw – prognozuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Aida Kosojan-Przybysz, wizjonerka.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Gehenna bez sądu”. Patostreamy z Krzysztofem Kononowiczem przez lata krążyły po sieci, a ich autorzy pozostają bezkarni. Właśnie umorzono kolejne śledztwo. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Tranzycje z happy endem”. Paula Szewczyk, autorka książki „Ciała obce” opowiada Marcie Byczkowskiej-Nowak o dramatach rodzin dzieci transpłciowych, pułapkach systemu i długiej drodze do akceptacji.

„Rodzic w świetle reflektorów”. – W narcystycznym podpięciu wizerunek dziecka zaczyna zlewać się z wizerunkiem rodzica – ostrzega w wywiadzie Krystyny Romanowskiej psycholożka Katarzyna Wozinska.

„Na czym rosną innowacje”. – Historia pokazuje bardzo wyraźnie, że w różnych epokach innowacyjność koncentrowała się w określonych miejscach – analizuje w rozmowie z Martą Roels Matt Ridley, pisarz, biznesmen i arystokrata.

„Torebka i kubek nadal dominują”. W piciu herbaty wciąż jesteśmy w europejskiej czołówce. – To bardzo trwały element kultury – tłumaczy ten fenomen w wywiadzie Szymona Krawca dr Sylwia Mokrysz z Mokate.

„Belgijski koń trojański”. Belgia to parapaństwo, w którego sens istnienia nie wierzy nawet jego własny premier. Jakub Mielnik kreśli sylwetkę Barta de Wevera, wielkiego hamulcowego Europy.

„Poza siatkówką jest też życie”. Jest jedną z najlepszych w dziedzinie siatkarskiego bloku na świecie. Agnieszka Korneluk obecnie zachwyca w lidze tureckiej, ale Maciejowi Piaseckiemu opowiada, że myśli o przyszłości. I to niekoniecznie sportowej.

„Wakacje w barterze”. Patentów na udane, a jednocześnie nie za drogie wyjazdy jest wiele – jednym z nich może być zamiana w stylu: „dom za dom”. Paulina Kopeć zbadała to popularne i wymagające kreatywności podejście.

„Wiwisekta”. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial o działalności sekty Niebo niepokoi i prowokuje do zadawania pytań o granice wolności. To opowieść potrzebna i aktualna – pisze Gabriela Keklak.

