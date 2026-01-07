Wiadomo kto chce przejąć InPost. Akcje spółki podrożały ponad 28 proc.

InPost poinformował o otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki. Dziennikarze Sky News ustalili, że częścią konsorcjum, które dąży do przejęcia InPostu najprawdopodobniej jest fundusz inwestycyjny Advent International. W 2017 roku firma zainwestowała w InPost, po czym sprzedała część swoich udziałów czeskiej firmie inwestycyjnej PPF.

Notowane na giełdzie w Amsterdamie akcje InPost podrożały o ponad 25 proc. procent, co może świadczyć o tym, że ktoś wcześniej wiedział o propozycji złożonej InPostowi.

InPost nie zdradza kto chce przejąć firmę

Zainteresowani losem InPost są zdani na spekulacje. Rzecznik grupy InPost poinformował, że w obecnej chwili spółka w żaden sposób nie będzie komentowała informacji o pojawiającej się ofercie przejęcia. „No comments” — stwierdził Wojciech Kądziołka, odsyłając do oficjalnego komunikatu giełdowego grupy InPost.

Firma oficjalnie poinformowała, że dalsze szczegóły mogą zostać przekazane w przyszłości, jeśli będzie to uzasadnione. „Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji” — napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Twarzą InPost jest dla Polaków Rafał Brzoska, choć ma zaledwie 12,49 proc. akcji spółki. Główne udziały w InPost należą do PPF Group (28,75 proc.), Advent International Corporation (10,98 proc.) oraz GIC Private Limited (5,05 proc.). Poniżej progu 5 proc. znajdują się m.in. pakiety akcji należące do polskich funduszy inwestycyjnych.

Wartość akcji spółki InPost w ostatnim roku spadła

Po informacji o chęci zmian w akcjonariacie, cena akcji InPost notowanych na giełdzie w Amsterdamie podskoczyła do 14,89 euro, czyli o około 28,4 proc. w stosunku do poprzedniego dnia. Choć oznacza to kapitalizcję na poziomie 6 mld euro, to wartość akcji spółki w ostatnim roku spadła o blisko jedną piątą.

Według brytyjskich mediów fundusz Advent International może liczyć na współpracę z innymi dużymi akcjonariuszami spółki. Informatorzy Sky News spekulują, że PPF również może wziąć udział w ewentualnej ofercie przejęcia.

Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku Grupa InPost dysponowała blisko 90.000 punktami out-of-home, w tym niemal 57.000 urządzeń Paczkomat i ponad 33.000 punktów PUDO w dziewięciu krajach: Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia. Wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł w tym okresie 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku.

