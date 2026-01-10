Trudny początek roku dla Polaków. Coraz częściej decydujemy się na ten krok

Jak pokazuje badanie zrealizowane na zlecenie agencji pracy natychmiastowej Tikrow, co czwarty Polak (25 proc.) twierdzi, że zamierza podjąć pracę tymczasową w pierwszym kwartale 2026 roku. Twórcy badania zwracają uwagę, że to najwyższy wynik w 3-letniej historii badania, a zarazem wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku.

Praca dorywcza. Kto najczęściej podejmuje?

Podjęcie pracy dorywczej w okresie styczeń-marzec br. najczęściej planują uczniowie i studenci (67 proc.). Wśród powodów podjęcia takiej pracy najczęściej wskazywano potrzebę pozyskania pieniędzy na dodatkowe wydatki (59 proc.). Co drugi respondent mówił również o wysokich kosztach życia i utrzymania (52 proc.). Autorzy badania wskazują, że wiele osób może chcieć dorobić przed zbliżającymi się feriami zimowymi.

– Inflacja w Polsce zwalnia, ale codzienne koszty życia wciąż pozostają bardzo wysokie. Przed nami także ferie i czas wyjazdów, Polacy szukają więc sposobu, żeby szybko dorobić – podkreśla Krzysztof Trębski, prezes firmy Tikrow.

Trębski zwraca również uwagę na rosnącą liczbę ofert pracy tymczasowej, gdzie istnieje możliwość zatrudnienia np. na kilka godzin w ciągu dnia.

Z badania wynika, że po pracowników tymczasowych na początku 2026 roku zamierza sięgnąć 69 proc. firm. To o 6 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

– W 2026 roku pensja minimalna wzrośnie tylko nieznacznie, bo o 3 proc. względem poprzedniego roku. Ale to wciąż realny wzrost kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców, wysokości składek oraz stawki godzinowej. To wszystko przekłada się na zwiększone zainteresowanie pracownikami tymczasowymi, którzy realizują zlecenia dokładnie wtedy, kiedy potrzebuje tego przedsiębiorstwo – komentuje Krzysztof Trębski.

Chęć skorzystania z pracowników tymczasowych najczęściej deklarują organizacje z branży produkcyjnej (79 proc.), a także z logistyki i retailu (odpowiednio 64 proc. i 61 proc.).

Czytaj też:

Polacy nie chcą zmieniać pracy. Ta grupa wyjątkiemCzytaj też:

Fala zwolnień w handlu. To niestety nie koniec