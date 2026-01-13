Dino wprowadza urlopowe restrykcje. Pracownicy mówią: „Tak źle jeszcze nie było”

W sieci Dino narastają napięcia między pracownikami a kierownictwem. Według związkowców OPZZ Konfederacja Pracy, firma przekazała do swoich sklepów szczegółowe wytyczne dotyczące planowania urlopów, które znacząco ograniczają możliwość korzystania z wolnego w najbardziej popularnych okresach. Pracownicy mieli zostać zobowiązani do wcześniejszego zaplanowania dni wolnych już od stycznia, a zasady dotyczące urlopów w sezonie letnim i przed świętami zostały dodatkowo zaostrzone.

Sezon urlopowy

Z dokumentu, do którego dotarł „Fakt”, wynika, że w czerwcu, lipcu i sierpniu pracownicy nie powinni liczyć na dwutygodniowy urlop. Firma tłumaczy, że w tym okresie trudno zapewnić pełną obsadę sklepów. Dodatkowo wskazano, że jednocześnie mogą wypoczywać maksymalnie dwie osoby z załogi. Kierownictwo podkreśla również konieczność regularnego wykorzystywania urlopu – co najmniej dwóch dni miesięcznie – co ma pozytywnie wpływać na „wynik operacyjny”.

Urlopy zostały także ograniczone przed Wielkanocą, kiedy handel notuje największy ruch. Związkowcy zwracają uwagę, że podobne wytyczne trafiły do wielu sklepów Dino w całej Polsce. Pracownicy, komentując sytuację, nie ukrywają oburzenia i wskazują na rosnące przeciążenie obowiązkami. Na profilu OPZZ Konfederacja Pracy opublikowano wpis, w którym stwierdzono: „Sytuacja jest bez precedensu. Zamiast wzmocnić załogi, pracownicy wykonują pracę za kilku, a nawet podczas choroby odbierają telefony z pytaniami, kiedy wrócą”.

Kodeks pracy

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom zatrudnionym na pełen etat 20 lub 26 dni urlopu rocznie, a jedna jego część powinna trwać nie krócej niż 14 dni. Odstępstwa są możliwe wyłącznie w przypadku wyjątkowych potrzeb pracodawcy. Naruszenie przepisów dotyczących urlopów naraża firmę na karę od 1 do 30 tys. zł.

Związkowcy sygnalizują też inne problemy: brak Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oferowanie pracownikom oprocentowanych pożyczek w powiązanym funduszu oraz zastrzeżenia dotyczące posiłków regeneracyjnych, m.in. braku informacji o alergenach zgłoszonego do PIP. OPZZ przypomina również, że w Dino trwa procedura sporu zbiorowego. Wśród głównych postulatów znajdują się: podwyżki płac o 900 zł od lutego 2026 r., utworzenie ZFŚS oraz zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach podstawowych o 30 proc. Związek zaproponował dwa możliwe terminy rozmów – 16 lub 19 stycznia – oczekując na odpowiedź zarządu najpóźniej do 15 stycznia.

Czytaj też:

Intensywne opady śniegu w Europie. „Bałkańskie bomby śnieżne”Czytaj też:

Takiej ceny włoskiej kawy w Dino jeszcze nie było. Jedna zasada zaskakuje klientów