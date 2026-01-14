Gut-Mostowy o turystach w Zakopanem: To najlepszy sezon w historii

Jakie to będą te ferie dla branży turystycznej na Podhalu?

Ciężko na razie prognozować. Wiadomo, że o wszystkim ostatecznie zdecyduje pogoda. Ta na razie sprzyjała. Obroty i frekwencja wśród właścicieli hoteli, restauracji, stoków narciarskich czy aquaparków na Podhalu rosła. Do tej pory to jest najlepszy sezon w historii.

Skąd taki dobry wynik?