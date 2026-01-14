Gut-Mostowy o turystach w Zakopanem: To najlepszy sezon w historii

Jajecznica za 67 zł? – Takie ceny to są jednostkowe przypadki. Możemy się ekscytować, że jakiś lokal w Zakopanem sprzedaje jajecznicę za taką kwotę, ale proszę mi wierzyć, że są tysiące innych jajecznic serwowanych również w Zakopanem za połowę tej kwoty. Cena jest wypadkową popytu i sprzedaży. Gdyby się okazało, że ruch jest mniejszy, turystów ubywa, to ceny by spadały – mówi Andrzej Gut-Mostowy, były wiceminister, ale również przez lata jeden z największych przedsiębiorców na Podhalu.
Jakie to będą te ferie dla branży turystycznej na Podhalu?
Ciężko na razie prognozować. Wiadomo, że o wszystkim ostatecznie zdecyduje pogoda. Ta na razie sprzyjała. Obroty i frekwencja wśród właścicieli hoteli, restauracji, stoków narciarskich czy aquaparków na Podhalu rosła. Do tej pory to jest najlepszy sezon w historii.
Skąd taki dobry wynik?
