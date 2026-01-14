Wspierając WOŚP możesz zapłacić niższy podatek. Jest kluczowy warunek

Już 25 stycznia odbędzie się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Środki zebrane podczas tegorocznej akcji zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Być może nie wszyscy mają świadomość, że darowizna przekazana na rzecz WOŚP może zostać odliczona od podatku. Jak przypomina serwis Forsal.pl, możliwość odliczenia darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym wynika z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód o darowizny przekazane na cele:

wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873), w tym na rzecz organizacji pożytku publicznego realizujących zadania publiczne,

związane z kultem religijnym.

Środki na WOŚP można odliczyć od podatku. Jest kluczowy warunek

WOŚP posiada status organizacji pożytku publicznego, dlatego darowizny przekazywane na jej rzecz mogą zostać odliczone od podatku. Warto jednak podkreślić, że warunkiem skorzystania z odliczenia jest posiadanie dowodu wpłaty, czyli dokumentu potwierdzającego przekazanie środków. W praktyce oznacza to, że nie będzie można odliczyć środków wrzuconych do puszek wolontariuszy, gdyż ci nie wystawiają żadnych potwierdzeń wpłat. Za dowód darowizny uznaje się natomiast potwierdzenie przelewu na konto WOŚP, przy czym w tytule transakcji powinno znaleźć się określenie „darowizna”. Taki dokument można pobrać z bankowości internetowej lub uzyskać bezpośrednio w banku. Z prawa do odliczenia mogą skorzystać także osoby, które wpłaciły środki za pośrednictwem eSkarbonki (wystarczy wybrać kwotę i metodę płatności) lub bezpośrednio na konto zbiórki. Tego rodzaju darowizny podlegają odliczeniu w podatku dochodowym na takich samych zasadach jak przelewy internetowe. Kluczowe jest posiadanie potwierdzenia transakcji, z którego jasno wynika, kto przekazał środki, komu, w jakiej wysokości oraz na jaki cel.

Jak przypomina portal, osoby fizyczne mogą pomniejszyć swój dochód w PIT o darowizny do wysokości maksymalnie 6 proc. rocznych zarobków. Oznacza to, że przy dochodzie wynoszącym 60 tys. zł limit odliczenia wynosi 3600 zł. W przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów rozliczających się podatkiem CIT, granica odliczenia jest wyższa i wynosi 10 proc. dochodu.

Warto podkreślić, że darowizny przekazane na WOŚP w trakcie 34. finału będą mogły zostać uwzględnione dopiero w zeznaniu podatkowym za 2026 rok, składanym na początku 2027 roku.

