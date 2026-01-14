McDonald’s idzie do UOKiK. Jasny sygnał w sprawie COOP

McDonald’s Polska złożyła do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek dotyczący COOP – Związek Pracodawców. Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym 13 stycznia 2026 r., dokument trafił do UOKiK 31 grudnia 2025 r., a postępowanie w tej sprawie pozostaje w toku. Spółka zaznacza jednak, że zgłoszenie nie oznacza planów przejęcia kontroli nad organizacją.

Wniosek do UOKiK

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez UOKiK, analizowana koncentracja dotyczy potencjalnego przejęcia kontroli nad COOP przez McDonald’s Polska, co mogłoby zostać zakwalifikowane jako koncentracja w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Taki scenariusz wymagałby oceny organu antymonopolowego, stąd formalne zgłoszenie sprawy.

McDonald’s Polska prowadzi działalność w sektorze gastronomii, skupiając się na rynku restauracji szybkiej obsługi. Jej podstawowym obszarem aktywności jest zarządzanie siecią lokali działających pod znaną marką, a także rozwój zaplecza infrastrukturalnego poprzez budowę nowych restauracji i modernizację istniejących punktów. Spółka rozwija się w Polsce głównie w oparciu o model franczyzowy.

COOP – Związek Pracodawców zrzesza przedsiębiorców prowadzących restauracje McDonald’s w Polsce. Organizacja pełni funkcję reprezentacyjną wobec administracji publicznej oraz instytucji państwowych, a także działa na rzecz ochrony interesów swoich członków. Do jej zadań należy również wspieranie współpracy pomiędzy franczyzobiorcami oraz realizacja celów statutowych, w tym działalność promocyjno-reklamowa związana z marką McDonald’s.

Ostrożność procesowa

W oficjalnym stanowisku McDonald’s Polska podkreśla, że zgłoszenie do UOKiK ma charakter wyłącznie formalny. Spółka wskazała, że jest to działanie podjęte „z ostrożności procesowej”, mające na celu wyeliminowanie ryzyka, iż samo zrzeszanie się w ramach związku mogłoby zostać zinterpretowane jako koncentracja. Jak zaznaczono, wniosek nie jest równoznaczny z zamiarem przejęcia kontroli nad COOP i stanowi przejaw stosowania wysokich standardów regulacyjnych.

Na polskim rynku funkcjonuje obecnie ponad 590 restauracji McDonald’s. Zdecydowana większość z nich – niemal 90 proc., czyli ponad 500 lokali – jest prowadzona przez niezależnych przedsiębiorców w ramach franczyzy. Na koniec 2024 r. ponad 530 restauracji działało na podstawie umów licencyjnych zawartych z partnerami biznesowymi. Spółka podkreśla, że ten model rozwoju sprzyja dynamicznej ekspansji sieci, wzmacnia lokalną przedsiębiorczość i wpływa na jakość obsługi klientów.

Czytaj też:

Platformy Temu i Zalando mają w Polsce kłopoty. Kupuj drożej!Czytaj też:

Banki wydłużały kredyty ponad miarę. Teraz zapłacą za to fortunę