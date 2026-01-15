Kursy walut 15 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 15 stycznia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6153 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2068 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5164 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8580 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – czwartek, 15 stycznia

dolar –3,6153 zł

euro –4,2068 zł

frank szwajcarski – 4,5164 zł

funt szterling – 4,8580 zł

Kursy walut w ostatnim tygodniu

Kursy walut – środa, 14 stycznia

dolar – 3,6140 zł

euro – 4,2110 zł

frank szwajcarski – 4,5059 zł

funt szterling – 4,8631 zł

Kursy walut – wtorek, 13 stycznia

dolar – 3,6083 zł

euro – 4,2097 zł

frank szwajcarski – 4,5212 zł

funt szterling – 4,8482 zł

Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia

dolar – 3,6037 zł

euro – 4,2097 zł

frank szwajcarski – 4,5212 zł

funt szterling – 4,8482 zł

Kursy walut – piątek, 9 stycznia

dolar –3,6184 zł

euro –4,2127 zł

frank szwajcarski – 4,5222 zł

funt szterling – 4,8525 zł

Kursy walut – czwartek, 8 stycznia

dolar –3,6070 zł

euro –4,2119 zł

frank szwajcarski – 4,5228 zł

funt szterling – 4,8471 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

