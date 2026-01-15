Kursy walut 15 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 15 stycznia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6153 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2068 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5164 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8580 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – czwartek, 15 stycznia
- dolar –3,6153 zł
- euro –4,2068 zł
- frank szwajcarski – 4,5164 zł
- funt szterling – 4,8580 zł
Kursy walut w ostatnim tygodniu
Kursy walut – środa, 14 stycznia
- dolar – 3,6140 zł
- euro – 4,2110 zł
- frank szwajcarski – 4,5059 zł
- funt szterling – 4,8631 zł
Kursy walut – wtorek, 13 stycznia
- dolar – 3,6083 zł
- euro – 4,2097 zł
- frank szwajcarski – 4,5212 zł
- funt szterling – 4,8482 zł
Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia
- dolar – 3,6037 zł
- euro – 4,2097 zł
- frank szwajcarski – 4,5212 zł
- funt szterling – 4,8482 zł
Kursy walut – piątek, 9 stycznia
- dolar –3,6184 zł
- euro –4,2127 zł
- frank szwajcarski – 4,5222 zł
- funt szterling – 4,8525 zł
Kursy walut – czwartek, 8 stycznia
- dolar –3,6070 zł
- euro –4,2119 zł
- frank szwajcarski – 4,5228 zł
- funt szterling – 4,8471 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
