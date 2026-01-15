Awaria w znanym banku. Pieniądze znikają z kont klientów

ING Bank Śląski potwierdził doniesienia o awarii. Płatności kartami Visa w wyniku błędu są księgowane podwójnie, co w praktyce oznacza, że jak ktoś zapłacił za zakupy np. 500 zł, z konta zniknęło mu 1000 zł. O sytuacji alarmowali klienci banku w mediach społecznościowych.

– Walczymy z błędem, który spowodował podwójne zaksięgowanie (pobranie z konta) niektórych płatności Waszymi kartami Visa. W historii transakcji możecie widzieć więcej niż jedno pobranie przy wykonanej transakcji – przyznał bank w komunikacie.

ING Bank Śląski uspokaja klientów

ING Bank Śląski poinformował również, że awaria nie jest wynikiem działania hakerów, a efektem niedopatrzenia działu IT samego banku.

Instytucja uspokaja klientów, że środki będą zwracane, zaznaczając jednocześnie, że nie trzeba dzwonić w tej sprawie. – Jeśli Cię to dotknęło i jeszcze nie odesłaliśmy Ci nadmiarowo pobranych pieniędzy – prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. Robimy wszystko co możemy, by jak najszybciej się z Tobą rozliczyć – podkreśla ING Bank Śląski.

Prace serwisowe w weekend

Bank wydał również komunikat, w którym informuje, że w nocy z piątku na sobotę (16/17 stycznia) od 0:00 do 6:00 odbędą się prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z kartami w Moim ING i ING Business.

Nie będzie można:

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN,

zamówić kart płatniczych,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

wykonać operacji na rachunku karty kredytowych,

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych, a także płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS. Transakcje BLIK będą działały normalnie.

